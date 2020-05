Euronav boekt superwinst

De tankerrederij heeft in het eerste kwartaal een superwinst van 225,6 miljoen dollar geboekt, ruim elf keer meer dan een jaar eerder. Ook voor het tweede kwartaal ziet het er goed uit.

Euronav kon in het eerste kwartaal volop profiteren van een sterke tankermarkt. Het evenwicht tussen de vraag naar tankerdiensten en het aanbod van schepen is weer hersteld, wat vanaf het vierde kwartaal van 2019 weer in een robuuste markt resulteerde.

De tankermarkt werd begin dit jaar echter verstoord door twee gebeurtenissen: het vroege Chinese nieuwjaar en de uitbraak van de coronacrisis. Beide resulteerden in een lagere vraag naar olie en deden de vrachttarieven dalen. Door een conflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland begon de olieproductie in maart fors te stijgen, met een overaanbod tot gevolg.

Dit leidde ook tot contango, een toestand waarbij de prijs van een grondstof voor toekomstige levering hoger is dan op de spotmarkt. Hierdoor steeg de vraag naar opslagcapaciteit fors, niet alleen aan land maar ook op zee, wat de tankertarieven de hoogte in joeg.

In het eerste kwartaal verdiende Euronav met zijn VLCC’s (supertankers van 200.000-320.000 ton) die op de spotmarkt worden aangeboden (in de Tankers International Pool), gemiddeld 72.750 dollar per dag. Dat is ruim dubbel zoveel als een jaar eerder. Ook het gemiddeld vrachttarief dat de Suezmax tankers (120.000-200.000 ton) behaalden, was met 59.250 dollar meer dan het dubbele van het eerste kwartaal van 2019.

Kwartaaldividend

Dit leverde Euronav een omzet van 416,7 miljoen dollar op, bijna 80 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst was ruim elf keer hoger op 225,6 miljoen dollar.

Daar zullen ook de aandeelhouders van profiteren. De Antwerpse scheepvaartgroep schakelt dit jaar over op kwartaaldividenden. Dat betekent dat de aandeelhouders in juni een dividend van 0,81 dollar per aandeel zullen ontvangen over het eerste kwartaal, naast het slotdividend van 2019 dat ze nog te goed hebben en dat 0,29 dollar per aandeel bedraagt.

Optimistisch

De hamvraag is hoe lang de sterke tankermarkt zal aanhouden. Voorlopig ziet ook het tweede kwartaal – normaal gezien een zwakkere periode voor tankeroperatoren – er goed uit. De VLCC-vloot van Euronav verdiende tot dusver ongeveer 95.000 dollar per dag en 71 procent van de beschikbare dagen ligt al vast. Voor de Suezmax-vloot die op de spotmarkt actief is, gaat het om respectievelijk 65.400 dollar en 57 procent vastgelegde dagen.

Euronav is optimistisch dat de gunstige omgeving nog een hele tijd zal voortduren, evenwel met heel wat volatiliteit. De positieve verwachting steunt vooral op de vraag naar tankers voor opslag, waarvan de rederij verwacht dat die nog geruime tijd sterk zal blijven. ‘De verstoring tussen olieproductie en -consumptie, gecombineerd met de contango-prijsstructuur en de steile daling van de olieprijs wakkert op korte termijn zowel logistiek als economisch de vraag naar drijvende opslag aan’, staat in het persbericht.