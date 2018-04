Euronav dondert omlaag na moeizaam eerste kwartaal

De Belgische tankerrederij heeft een uitdagend eerste kwartaal achter de rug als gevolg van erg lage vrachttarieven. De toestand zal niet direct verbeteren maar Euronav staat financieel sterk. Het aandeel koerst flink lager in de vroege handel.

Het eerste kwartaal is normaal gesproken samen met het vierde kwartaal een van de beste driemaandenperiodes voor uitbaters van olietankers. De reden is dat het dan wintert in het noordelijk halfrond zodat er meer vraag naar olie is.

Dit jaar was het eerste kwartaal echter een afknapper: de periode januari – maart werd gekenmerkt door bijzonder lage vrachttarieven voor zowel VLCC’s (supertankers van 200.000-320.000 ton) als Suezmax tankers (120.000-200.000 ton). In 2017 en 2018 kwam een groot aantal nieuwe tankers in de vaart en die hebben overcapaciteit veroorzaakt waardoor de vrachttarieven zwaar onder druk kwamen te staan.

Voor zijn VLCC’s, die worden uitgebaat binnen de pool Tankers International, kreeg Euronav gemiddeld maar 18.725 dollar per dag tegen nog meer dan 40.000 dollar in het eerste kwartaal van 2017. Voor de Suezmax schepen lag het gemiddeld tarief op de spotmarkt (verhuur per reis) op 14.000 dollar tegen 24.000 dollar een jaar eerder. Daarmee behaalde Euronav wel nog veel betere prijzen dan de markt: het marktgemiddelde voor een VLCC bedroeg minder dan 7.000 dollar en voor een Suezmax net geen 10.000 dollar.

Het gevolg is een forse daling van de omzet – van 164,2 tot 98,1 miljoen dollar – en een nettoverlies van 39,1 miljoen dollar waar er een jaar eerder nog 34,3 miljoen dollar winst was. Het nettoverlies is in lijn met de verwachtingen: volgens Bloomberg rekenden analisten gemiddeld op 38,6 miljoen dollar.

Topman Paddy Rodgers legt uit dat de vraag naar olie de voorbije zes maanden aanzienlijk is gestegen en dat er ook meer oudere tankers worden verschroot - al 21 VLCC’s verdwenen zo dit jaar uit de vaart. Dat zijn hoopgevende elementen. Door een overaanbod van tankertonnage, te wijten aan de komst van tientallen nieuwe schepen, blijft de markt echter in onevenwicht. De vrachttarieven zullen onder druk blijven tot de markt weer beter in evenwicht is.

Euronav beleeft dus moeilijke tijden, maar staat financieel wel voldoende sterk om die door te komen tot de markt verbetert. Eind maart beschikte de tankerrederij over 817 miljoen dollar aan liquiditeiten. Wanneer Euronav een meer evenwichtige tankermarkt verwacht, zegt de rederij niet.