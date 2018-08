Weinig beterschap voor dieprood Euronav

De tankerrederij heeft in het tweede kwartaal opnieuw rode cijfers opgetekend. De wereldwijde tankermarkt blijft oververzadigd, waardoor de vrachttarieven in elkaar geklapt zijn.

Het verliescijfer over het tweede kwartaal viel met 12,5 miljoen dollar wel beduidend minder zwaar uit dan de 39 miljoen verlies van het eerste kwartaal. Maar de cijfers worden vertekend door een boekhoudkundige meevaller, te danken aan de overname van de Amerikaanse rederij Gener8.

Euronav betaalde voor die transactie minder dan de waarde van de activa die aan boord werden gehaald, en kan op die manier een zogenaamde 'gain on bargain purchase' (vrij vertaald 'winst op een koopje') in de boeken schrijven van 36,3 miljoen dollar.

Dat de operationele verliezen aanzienlijk blijven is logisch: over het tweede kwartaal verdienden reders gemiddeld 16.751 dollar per dag voor een VLCC-supertanker. Dat is nog minder dan het eerste kwartaal en dik 10.000 dollar onder het break-evenpeil van zo'n 27.000 dollar per dag.

Hopen op Iraanse sancties

Topman Paddy Rogers moet dus hopen dat de wereldwijde tankervloot snel krimpt doordat oudere schepen uit de vaart worden genomen. Dat gebeurt wel, maar voorlopig aan een bescheiden tempo.

Euronav vaart met de 'Fraternity' het Suez-kanaal binnen

Er verdween voor een totaalcapaciteit van 41 VLCC-supertankers aan capaciteit uit de markt, terwijl de prijzen voor nieuwe schepen stevig in de lift zitten. 'Er is echter nood aan een verdere inkrimping van de vloot vooraleer de vrachtmarkt volgehouden vooruitgang kan boeken', klinkt het bij Euronav.

In die context moet Euronav misschien zelfs hopen dat er meer sancties tegen Iran komen. 'Als de sancties agressief opgelegd worden, is het mogelijk dat 20 tot 30 Iraanse tankers tijdelijk uit de wereldwijde vloot verdwijnen omdat ze moeten gebruikt worden als drijvende binnenlandse olie-opslag', aldus Euronav. 'Dat kan de wereldwijde markt een positieve impuls geven in de tweede jaarhelft'.