Euronav eindigt superjaar met kwartaalverlies

Dankzij een fantastisch eerste halfjaar boekt Euronav over 2020 een megawinst. Het vierde kwartaal was echter verlieslatend en er is niet meteen beterschap in zicht.

Het vierde en het eerste kwartaal zijn normaal gesproken de beste driemaandsperioden voor tankerrederijen, omdat het noordelijk halfrond dan onder de winter kreunt en meer olie verbruikt. Dit jaar draait het helemaal anders uit. Voor de Belgische tankerrederij Euronav was het ronduit een moeilijke periode, en de problemen zijn nog niet van de baan.

De vrachttarieven voor olietankers, die bepalend zijn voor de winst, staan al sinds augustus stevig onder druk door een combinatie van factoren. De beperkende maatregelen om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan leiden tot een lagere olieconsumptie. De olieproducerende landen van de OPEC+ hebben daarom hun productiebeperkingen verlengd of nog verstrengd. Tot slot is er een overaanbod van tankertonnage in verhouding tot de beschikbare ladingen.

‘Het laatste kwartaal van 2020 en de huidige marktomstandigheden behoren tot de meest uitdagende in het recente geheugen voor olietankeroperatoren’, zegt Hugo De Stoop, de CEO van Euronav, in een persbericht. 'De markt blijft onevenwichtig, waarbij te veel schepen op te weinig ladingen jagen.’

Het gemiddelde vrachttarief dat Euronav voor zijn VLCC’s (supertankers van 200.000 tot 320.000 ton) op de spotmarkt verkreeg, bedroeg in het vierde kwartaal 20.500 dollar per dag. Dat is ruim onder het break-evenpunt. De Suezmax-tankers (120.000-200.000 ton) verdienden gemiddeld 12.300 dollar per dag, eveneens veel te weinig om rendabel te kunnen varen.

Zwakke kwartaalcijfers

Dat alles leidde tot zwakke vierdekwartaalcijfers. Euronav realiseerde een omzet van 138,4 miljoen dollar, minder dan de helft van een jaar eerder (355,2 miljoen). De brutobedrijfswinst (ebitda) belandde op 49,8 miljoen dollar tegen 267,5 miljoen in het vierde kwartaal van 2019.

Onderaan de tabel noteert een kwartaalverlies van 58,7 miljoen dollar. Dat is meer dan de 41,7 miljoen dollar die de analisten volgens de nieuwsdienst Bloomberg hadden verwacht. Desondanks kunnen aandeelhouders rekenen op een vast dividend van 3 dollarcent per aandeel, in lijn met het uitkeringsbeleid van het bedrijf.

Over heel 2020 boekt Euronav wel een superresultaat, dankzij de megawinsten in het eerste halfjaar: een nettowinst van 472,8 miljoen dollar, ruim vier keer zoveel als in 2019.

Olieconsumptie

Euronav ziet niet meteen beterschap. De moeilijke marktomstandigheden moeten ertoe leiden dat meer oude tankers uit de vaart worden genomen en tot schroot worden herleid. De hogere staalprijzen kunnen een handje helpen. De overcapaciteit zou daardoor verminderen.

Voor een echte verbetering van de tankermarkt - en de vrachttarieven - moet de wereldwijde olieconsumptie weer toenemen tot de precoronaniveaus, en moeten de olievoorraden aan land worden aangevuld, zegt Euronav. Dat zal op zijn beurt de OPEC+ ertoe aanzetten de productiebeperkingen op te heffen.

Wanneer dat gebeurt, zal grotendeels afhangen van de succesvolle uitrol van de coronavaccins. Op grote schaal mag dat in het tweede kwartaal worden verwacht. Dat betekent dat de eerste jaarhelft van 2021 wellicht bijzonder lastig zal zijn voor tankerrederijen.