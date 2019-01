Euronav haalt opnieuw tanker uit de vaart

De verkoop zal de resultaten geen boost geven, integendeel. Over het vierde kwartaal van 2018 boekt Euronav een minwaarde van 3 miljoen dollar op de transactie. Dankzij de verkoop zal de reder wel over 21 miljoen dollar extra cash beschikken.

Waarom verkopen met een minwaarde? Euronav slaat zo een dubbele slag. Ten eerste blijft de groep zo haar vloot verjongen . Zo'n jonge vloot is niet alleen energiezuiniger, maar zal de komende jaren ook een concurrentieel voordeel zijn als strengere milieuvoorschriften voor de sector zullen gelden en rivalen oude schepen naar de schroothoop moeten brengen.

Ten tweede helpt Euronav zo een beetje de overcapaciteit in de sector te milderen. 'Dit is de achtste tanker die we voor een offshoreproject inzetten', stipt CEO Paddy Rodgers aan.