Euronav hoopvol voor tweede jaarhelft

Ondanks een moeilijke markt heeft Euronav in het eerste kwartaal goed gepresteerd. Het lopende kwartaal wordt zwakker, maar voor de tweede jaarhelft ziet het er beter uit.

De tankerrederij Euronav heeft het eerste kwartaal afgesloten met een nettowinst van 19,5 miljoen dollar. Dat is veel beter dan een jaar eerder, toen een nettoverlies van 39,1 miljoen dollar in de boeken verscheen. De winst is wel lager dan verwacht. De consensusverwachting stond op 33 miljoen euro.

Voor zijn VLCC's (supertankers van 200.000-320.000 ton) wist Euronav een gemiddeld vrachttarief van 35.000 dollar per dag te bekomen, evenveel als in het vierde kwartaal en ondanks twee negatieve factoren: de productiebeperking door de OPEC en de instroom van nieuwe tankers, goed voor 28 VLCC-equivalenten.

0,5 procent Zwavelgehalte Vanaf 2020 moet het zwavelgehalte in de scheepsbrandstof tot 0,5 procent gereduceerd worden, tegen 3,5 procent nu.

Financieel directeur Hugo De Stoop, die op de algemene vergadering van 9 mei officieel wordt benoemd als nieuwe CEO (ter vervanging van Paddy Rodgers), verwacht dat het tweede kwartaal zwak wordt. Het tweede trimester is doorgaans een flauwere periode voor tankeroperatoren omdat het dan lente is in het noordelijk halfrond en de vraag naar huisbrandolie afneemt. Bovendien zullen de onderhoudsbeurten van raffinaderijen dit jaar ingrijpender zijn en langer duren dan in vorige jaren. Dat zal druk zetten op de vrachttarieven.

Scheepsprijzen

De Stoop ziet echter positieve signalen voor de tankermarkt. Naast de winstgevende vrachttarieven die Euronav wist te behalen, is er ook de met ongeveer 30 procent toegenomen Amerikaanse uitvoer. Een derde gunstige evolutie is dat de scheepsprijzen, een belangrijke waarderingsmaatstaf voor beleggers, zowel voor nieuwbouw als tweedehands in de lift zitten.

De tweede jaarhelft ziet er vrij goed uit. Er zal wellicht meer lading te vervoeren zijn, terwijl een aantal schepen tijdelijk uit de vaart zal verdwijnen omdat ze aanpassingen moeten ondergaan om te beantwoorden aan de regelgeving IMO 2020. Vermoedelijk zullen ook meer Iraanse schepen niet langer operationeel zijn.