Euronav koopt door coronacrisis goedkoop supertankers

De Belgische olietankerrederij Euronav maakt gebruik van de coronacrisis om goedkoop drie supertankers te kopen. Een opportunistische manier om haar vloot te verjongen.

Euronav koopt drie VLCC's - supertankers van 200.000 à 320.000 ton - die in aanbouw zijn bij Daewoo Shipbuilding in Zuid-Korea. Wie de verkoper is, wil Euronav niet kwijt. Het gaat om eco-olietankers die uitgerust zijn met systemen om het ballastwater te zuiveren en met 'scrubbers'. Dat zijn installaties die de schadelijke rookgassen van de schepen reinigen en makkelijk 3 à 4 miljoen dollar kosten.

Euronav betaalde 280,5 miljoen dollar voor de drie milieuvriendelijke 300 m lange mastodonten, of 93,5 miljoen dollar per stuk. Een koopje, want voor de coronacrisis betaalde je voor een gelijkaardig schip dat onmiddellijk leverbaar was nog 107 miljoen dollar.

'We hebben de schepen gekocht omdat het een opportuniteit was', zegt topman Hugo De Stoop. 'De prijs was goed. Bovendien is het een voordeel dat ze nog niet af zijn. Het eerste schip wordt pas in oktober opgeleverd, de andere twee begin volgend jaar. Tegen dan zal de coronacrisis meer dan waarschijnlijk uitgewoed zijn.'

Euronav kon de schepen goedkoop kopen omdat de rederij die ze liet bouwen waarschijnlijk cashproblemen heeft of dreigt te krijgen nu de coronacrisis ook de olietankersector treft. Euronav daarentegen heeft een heel sterke balans en kan tegen een stootje. De afgelopen jaren kocht en verkocht de door de familie Saverys opgerichte rederij regelmatig schepen om haar vloot te verjongen. Jonge schepen zijn zuiniger en milieuvriendelijker. Steeds meer klanten vinden dat belangrijk.

Hoe dat in zijn werk gaat? De Stoop: 'We krijgen een tip dat er een opportuniteit is of we wachten op een kleine crisis om goedkoop te kopen. Altijd met de bedoeling onze vloot te vernieuwen en te verjongen. Onze vloot telt 72 schepen. Dat betekent dat je regelmatig moet kopen en verkopen om te vermijden dat je plots met oude schepen van meer dan 15 jaar vaart. Om die reden verkochten we begin dit jaar via een sale-and-lease-backovereenkomst drie oudere VLCC's van 2008 aan het Chinese Taiping & Sinopec. Dat bracht 126 miljoen dollar in het laatje, plus een meerwaarde van 23 miljoen dollar. Dat bedrag kunnen we investeren in jongere ecoschepen. Tegelijk hebben we de oude schepen weer opgenomen in onze vloot.'

De gemiddelde leeftijd van Euronavs vloot schommelt tussen zeven (voor de VLCC's) en tien jaar (voor de kleinere Suezmax-schepen). Met de drie nieuwe schepen daalt de gemiddelde leeftijd van de vloot. De Stoop: 'Sinds 2008 is de CO2-uitstoot van onze vloot ook met 40 procent gedaald.'

Maar de coronacrisis heeft een keerzijde. De Stoop: 'Het vierde kwartaal van vorig boekjaar was schitterend. En tot nu toe waren we er in het eerste kwartaal in geslaagd 70 procent van onze schepen via vaste contracten te verhuren tegen een gemiddeld tarief van 80.000 dollar per schip per dag. Fenomenaal. Maar sinds de uitbraak van het coronavirus zijn de tarieven voor een VLCC voor de rest van het eerste en het begin van het tweede kwartaal gezakt naar 25.000 à 30.000 dollar. Dat is break-evenniveau.