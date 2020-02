Euronav koopt drie milieuvriendelijke supertankers

Belangrijk om op te merken: Euronav bestelt zelf geen schepen. De tankeroperator neemt drie bestaande nieuwbouwcontracten over en doet de tankervloot dus niet aangroeien. Overcapaciteit lag de voorbije jaren meermaals aan de basis van langdurige crisissen in de tankersector die gekenmerkt werden door lage, onrendabele vrachttarieven.

Euronav koopt drie VLCC's (supertankers van 200.000-320.000 ton) die momenteel in aanbouw zijn bij Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) in Zuid-Korea. De rederij legt in totaal 280,5 miljoen dollar op tafel of 93,5 miljoen per schip. De overname wordt volledig gefinancierd uit de beschikbare liquiditeit en uit bestaande kredieten. Van wie Euronav de nieuwbouworders overneemt, zegt de rederij niet.