Euronav maakt 1,4 miljard euro vrij

De tankerrederij Euronav maakt 1,44 miljard euro vrij op haar balans, waardoor mogelijk meer geld naar de aandeelhouders kan vloeien.

Het Antwerpse Euronav is onder impuls van de scheepvaartfamilie Saverys uitgegroeid tot een van de grootste onafhankelijke olietankerrederijen ter wereld. Behalve in tankertransport is de groep actief in drijvende systemen voor de ontwikkeling van olievelden op afgelegen locaties of in diepe wateren.

Euronav kocht onlangs obligaties terug die pas in mei 2022 zouden vervallen. De terugkoop volgt op de lancering van een nieuwe obligatielening, begin september, van 200 miljoen dollar die vervalt in september 2026. De nieuwe effecten hebben een lagere rente dan de oude.

Lees Meer Euronav maakt versneld werk van groenere vloot

De bepalingen van de obligatielening bevatten zoals gebruikelijk een controlewijzigingsclausule. Die is van toepassing als de controle over Euronav wijzigt. Volgens de Belgische wet vereist de clausule de goedkeuring van de aandeelhouders om van kracht te zijn. Daarom organiseert Euronav over een maand een buitengewone algemene vergadering.

Uitgiftepremie

Op de agenda staat echter nog een ander, opvallend punt: het omboeken van de uitgiftepremies op de balans van de groep van een onbeschikbare naar een beschikbare bankrekening. De uitgiftepremie, een principe bij kapitaalverhogingen of een inbreng in natura, is het verschil tussen de uitgifteprijs van een nieuw aandeel en de nominale waarde van het bestaande aandeel. Het mechanisme werd in het leven geroepen om bij kapitaaloperaties de belangen van de oude aandeelhouders niet te schaden.

Bij Euronav zijn de uitgiftepremies op de balans opgelopen tot 1,7 miljard dollar (1,44 miljard euro). De groep zegt in een korte toelichting bij het agendapunt dat de omboeking - technisch een statutenwijziging omdat de statuten nu nog bepalen dat de uitgiftepremies worden geparkeerd op een geblokkeerde rekening - gebeurt om het geld 'ook bruikbaar te maken voor onder andere, maar niet beperkt tot, uitkeringen aan aandeelhouders'.

Flexibiliteit

Brian Gallagher, de woordvoerder van Euronav, zegt dat het gaat om 'een puur technische aangelegenheid', die de groep 'de mogelijkheid en de flexibiliteit moet geven om het geld in de toekomst te gebruiken'. Er zijn volgens hem geen plannen om het dividendbeleid te wijzigen. Dat beleid houdt in dat Euronav minimaal 12 dollarcent per aandeel en per jaar uitkeert en, als er winst is, 80 procent van de nettowinst (inclusief de 12 cent), in de vorm van cash of het inkopen van eigen aandelen.