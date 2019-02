Euronav moet op zoek naar nieuwe kapitein

De olietankerrederij Euronav ziet onverwachts zijn topman Paddy Rodgers vertrekken om ‘andere opportuniteiten’ aan te vatten. Zijn opvolger zal een groep erven in goede financiële gezondheid, maar in een erg uitdagende sector.

Rodgers leidt de beursgenoteerde Belgische tankergroep Euronav al sinds het jaar 2000. Eerder bekleedde hij juridische en managementfuncties bij de rederij CMB van de Antwerpse familie Saverys.

Zijn huidige mandaat als CEO liep nog tot 2020, maar Rodgers geeft er een jaar eerder zelf de brui aan. Wat hij gaat doen, is nog niet duidelijk, maar dat er nog geen opvolger is, geeft aan dat zijn vertrek onverwacht komt.

Euronav is de grootste onafhankelijke olietankerrederij ter wereld, een business die constant schippert tussen over- en ondercapaciteit en sterk schommelende vrachtprijzen, waardoor beslissingen over miljoeneninvesteringen in nieuwe tankers een zeer grote financiële impact kunnen hebben. Daar komt nog bij dat de milieuregelgeving steeds strenger wordt en dat de wereldwijde oliemarkt de speelbal is van geopolitieke krachtmetingen.

Balans

Rodgers is er de voorbije twee decennia goed in geslaagd om Euronav door die moeilijke wateren te loodsen. Het bedrijf, dat in 1995 ontstond via een joint venture van het Franse European Navigation Company met CMB en dat in 2015 naar de beurs trok, schreef vorig jaar rode cijfers als gevolg van de zware overcapaciteit en de lage tarieven in het tankertransport. De recente signalen dat de wereldeconomie afkoelt, dreigen die situatie langer te doen duren dan verwacht.