Euronav-topman ziet beterschap in tweede jaarhelft

Paddy Rodgers, de CEO van Euronav, verwacht dat er in de tweede helft van het jaar meer supertankers zullen worden gesloopt. Daardoor zal de tankermarkt meer in evenwicht komen en zouden de vrachttarieven moeten stijgen.

Dat verklaarde Rodgers op de algemene vergadering van de Belgische tankerrederij in Antwerpen. Tot dusver werden dit jaar al 21 VLCC's (supertankers van 200.000-320.000 ton) tot schroot herleid, maar dat aantal ziet Rodgers verder oplopen.

De reden hiervoor zijn de ultralage vrachttarieven die tankeroperatoren momenteel krijgen. Hierdoor is het minder en minder rendabel om oudere tankers - van 15 jaar en meer - nog in de vaart te houden.

Volgens Rodgers krijgen rederijen momenteel voor 15 jaar oude tonnage maar een paar duizend dollar per dag op de spotmarkt. Dat is de markt waarop tankers per reis (en dus per lading) worden verhuurd en niet voor een langere termijn. Een paar duizend dollar is ruim onvoldoende om de werkingskosten te dekken.

De strenger wordende regelgeving - onder meer inzake uitstoot van de motoren en zuivering van het ballastwater - en de frequentere 'surveys' (technische controle) die oudere schepen moeten ondergaan, jagen tankeroperatoren bovendien op kosten. Op de duur wordt het totaal oninteressant dergelijke tankers nog langer in de vaart te houden en zit er niet anders op dan ze te laten slopen.

Onevenwicht

Meer sloop van oudere schepen zal helpen om het onevenwicht op de tankermarkt tussen vraag en aanbod weer te herstellen. Het evenwicht is zwaar verstoord door het in de vaart brengen van een massa nieuwe tankers die de afgelopen jaren werden besteld.

Dit jaar zullen naar verwachting 49 splinternieuwe VLCC's worden opgeleverd. Daarnaast komen ook 10 tankers weer in de vaart die een tijdlang dienst deden als drijvende opslagplaatsen. Extra tonnage die de tankermarkt kan missen als kiespijn.

Onze beurskoers is vrij solide in vergelijking met onze sectorgenoten Paddy Rogers CEO Euronav

Wereldwijd groeit de vraag naar olie wel en zitten ook de vervoersafstanden (uitgedrukt in tonmijlen, de te transporteren hoeveelheid olie maal de afstand waarover die moet worden vervoerd) in de lift, maar het huidige overaanbod aan schepen doet de positieve invloed daarvan teniet. Dat resulteert in de uiterst lage, onrendabele vrachttarieven die we vandaag kennen. Als er meer oudere tonnage verdwijnt, zal het overaanbod dalen en zullen de vrachttarieven weer herstellen tot winstgevende niveaus.

Rodgers benadrukt al geruime tijd dat er meer tankers moeten gesloopt worden om de markt weer in evenwicht te brengen. Dit keer lijkt hij vrij zeker van zijn stuk. Maar wat als de bijkomende sloop toch uitblijft in de tweede jaarhelft? 'Als het duurt tot 2019, neemt alleen de zekerheid toe dat er iets zal gebeuren', reageerde hij lachend in de marge van de algemene vergadering.

Euronav is overigens goed gewapend om de moeilijke periode door te komen: dankzij een uitgekiend financieel beleid - de rederij maakte dankbaar gebruik van het goedkopegeldbeleid van de Europese Centrale Bank - beschikt de rederij over meer dan 800 miljoen dollar aan liquiditeiten.

Gener8

Een tweede onderwerp dat uitgebreid aan bod kwam op de algemene vergadering van Euronav was de nakende fusie met Gener8 Maritime. Die werd op 21 december aangekondigd en zal van Euronav 's werelds grootste beursgenoteerde onafhankelijke tankerrederij maken.

Schermvullende weergave

De totale vloot zal aandikken tot 77 schepen: 2 mammoettankers, 43 VLCC's, 28 Suezmax tankers, 2 FSO's (opslagtankers) en 2 kleinere tankers die zullen worden verkocht.

'Het doel van die fusie is niet alleen groter worden, maar groter worden en tegelijk sterk blijven', benadrukte CEO Paddy Rogers. 'We offeren geen stabiliteit op in ruil voor groei.' Euronav zal na de deal zijn sterke balans behouden.

De fusie met Gener8 kreeg reeds groen licht van de mededingingsautoriteiten. De aandeelhouders van Gener8 moeten zich wel nog uitspreken en dat zal naar verwachting midden juni gebeuren. Rodgers maakt zich weinig zorgen dat ze zullen instemmen met de deal. Enkele dagen daarna kan de fusie dan worden afgerond.

Een aandeelhouders wou weten of het nu om een 'fusie op zijn Nederlands' - waarbij hij verwees naar de combinatie van Ahold en Delhaize - of een overname ging. Rodgers antwoordde met een kwinkslag: 'Het is eerder op zijn Mongools: geen problemen met culturele integratie'.

Vrij solide

De algemene vergadering van Euronav, waaraan een 35-tal mensen deelnamen, verliep rustig en gediscliplineerd. Alle agendapunten werden probleemloos goedgekeurd.