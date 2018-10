Euronav ziet tankermarkt opleven in vierde kwartaal

Het derde kwartaal was zoals verwacht zwak voor de tankerrederij Euronav, maar het vierde kwartaal ziet er veel beter uit. Met dank aan de Amerikaanse sancties tegen Iran, de hogere OPEC-productie en de hogere Amerikaanse export.

In het derde kwartaal leed Euronav op een omzet van 161,2 miljoen dollar een nettoverlies van 58,7 miljoen dollar. Dat is dubbel zoveel als een jaar eerder maar wel in lijn met de gemiddelde verwachting van analisten. Het tweede en het derde kwartaal zijn traditioneel zwakke perioden voor de tankervaart omdat het dan zomert in het noordelijk halfrond, wat resulteert in lage, onrendabele vrachttarieven.

Dit jaar lagen de vrachttarieven nog iets lager dan in 2017. Euronav kreeg voor de VLCC's (supertankers van 200.000 - 320.000 ton) die het op de spotmarkt verhuurt, gemiddeld 17.773 dollar per dag. Dat is ruim 1.000 dollar minder dan in het derde kwartaal van 2017 en pakweg 10.000 dollar onder het breakevenpunt. De Suezmax-tankers verdienden 14.919 dollar per dag en ook dat is minder dan een jaar eerder.

Goede richting

Sinds oktober gaat het echter de goede richting uit en zijn de vrachttarieven sterk gestegen, zelfs hoger dan Euronav had verwacht. 'De vaarrichting voor de grotetankermarkt is veranderd van zijwaarts naar opwaarts', zegt topman Paddy Rodgers in een persbericht.

Tot dusver heeft Euronav met zijn VLCC's die in het kader van de Tankers International-pool varen, 26.962 dollar per dag verdiend. Van de beschikbare vaardagen ligt al 56 procent vast. De Suezmax-tankers brachten tot dusver 19.171 dollar per dag op en zijn voor 53 procent 'gefixed'.

Vraag

De stijgende vrachttarieven zijn het resultaat van enkele positieve evoluties. Zo blijft de vraag naar aardolie toenemen ondanks de hoge olieprijs en de Amerikaans-Chinese handelsspanningen. De OPEC en Rusland hebben hun productieplafonds laten varen en pompen weer meer olie op. De Verenigde Staten exporteren ook meer olie, wat een gunstig effect heeft op het aantal tonmijlen (in de tankersector is de lengte van een route even belangrijk als de te verschepen volumes).

Eveneens gunstig is dat flink wat oudere tankers zijn gesloopt dit jaar: tot dusver werden al 36 VLCC's tot schroot herleid. Daardoor is de VLCC-vloot netto dit jaar licht gekrompen.

Het ziet er dus merkelijk beter uit voor de tankermarkt. Toch zijn er drie zaken waar Euronav voor waarschuwt: