Europa kritisch voor megatreinfusie Siemens-Alstom

De Europese Commissie maakt bezwaar tegen de vorming van een 'Airbus van het spoor'.

De Duitse treinbouwer Siemens en zijn Franse concurrent Alstom vinden volgende week slecht nieuws in de brievenbus. Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager zal beide bedrijven 'grievenbrief' sturen, wat betekent dat ze problemen met de eerlijke concurrentie vreest als de twee bedrijven hun treinactiviteiten samensmelten. Dat meldde het persbureau Reuters dinsdag.

Siemens en Alstom maakten in september vorig jaar bekend dat ze samen een 'Airbus van het Europese spoor' willen vormen. Beide bedrijven hopen zo de opkomende Aziatische concurrentie de baas te kunnen. Vooral de Pekingse treingigant CRRC lonkt naar de Europese markt.

De Duitse en de Franse regering, die de deal mee op poten zetten, hielden de druk hoog om de deal goedgekeurd te krijgen. Maar het erg gevoelige dossier vordert erg traag. Vestager, die eerder al de strijd aanging met Facebook, Google en Apple, vreest dat er in Europa te weinig concurrentie zal overblijven op de markt van treinen en van signalisatiesystemen.

Belgische treinen

België is daarvan een goed voorbeeld. Zowel de NMBS als de infrastructuurbeheerder Infrabel dreigen erg afhankelijk te worden van het nieuwe fusiebedrijf.

Zo laat Infrabel het peperdure Europese veiligheidssysteem ETCS (European Train Control System) op het Belgische spoornet grotendeels installeren door Siemens. De bijhorende componenten in de treinen, die de voertuigen automatisch doen remmen, komen dan weer van Alstom.

De NMBS bestelde de voorbije jaren honderden Desiro-treinen en locomotieven bij Siemens. Bij een consortium van Alstom en Bombardier bestelde het spoorbedrijf 445 dubbeldekkers. Als Siemens en Alstom samengaan, verkleint het aantal treinbouwers verder, waardoor de NMBS mogelijk dieper in de buidel zal moeten tasten bij de aankoop van nieuwe treinen.

Charleroi

De Europese Commissie moet voor eind januari een beslissing nemen in het netelige dossier. De boze brief van Vestager kan Siemens en Alstom ertoe aanzetten om met voorstellen te komen om activiteiten in Europa af te stoten.

Ook dat kan grote gevolgen hebben voor België. Alstom stelt in Charleroi vandaag meer dan 1.000 mensen tewerk in twee grote competentiecentra: één voor het signalisatiesysteem ETCS en één voor tractiesystemen voor rollend materieel. Aangezien ook Siemens expertisecentra rond ETCS bezit, en het Duitse bedrijf de overmacht zal krijgen in het fusiebedrijf, kan Alstom Charleroi of zijn toeleveranciers bepaalde activiteiten ontnemen.