Europa legt Belgische trucker aan banden

Belgische transportbedrijven krijgen het veel moeilijker om in andere landen te gaan rijden. Dat staat in een Europese akkoord. 'Voor een kwart van de 9.300 transporteurs in ons land is dat een drama', zegt vervoersfederatie Febetra.

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europese parlement en de Europese Raad hebben gisteren een compromis bereikt over enkele onderdelen van het zogenaamde Mobility Package dat de Europese wegtransportsector - die ongeveer 11 miljoen mensen te werk stelt - regelt. Een van de grote wijzigingen is de cabotagewet.

Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land. Nu mag een Belgische trucker maximaal drie 'cabotageritten' uitvoeren in een andere lidstaat binnen een periode van zeven dagen. Daarna moet hij het land terug uit. In de nieuwe Europese regeling wordt die maatregel behouden maar er wordt een 'cooling off', een afkoelingsperiode, van vier dagen aan toegevoegd. Dat betekent concreet dat een transporteur na drie cabotageritten in een ander land vier dagen moet wachten vooraleer hij nog eens drie nieuwe cabotageritten kan aanvatten in dat land.

De cabotageregel kwam er onder druk van Frankrijk en Duitsland die hun eigen transportmarkt willen beschermen.

'Een kwart van de Belgische transporteurs voert wekelijks cabotage-opdrachten uit in de buurlanden. Vooral in Frankrijk en Duitsland' zegt woordvoerster Isabelle De Maeght van de Belgische transportfederatie Febetra. 'Voor velen onder hen is dat een drama. Want ze kunnen nu het werk dat ze om de week doen, pas om de twee weken uitvoeren. Ze moeten immers vier dagen wachten om opnieuw te 'caboteren'. Voor sommige wordt het moeilijk om de vracht die ze zo verliezen, te recupereren via internationale ritten want daar de Belgische transporteur vaak te duur voor. Die cabotageritten zijn vaak hun enige manier om concurrentieel te zijn want na een internationaal transport naar Parijs bijvoorbeeld pikken ze op de terugweg meestal nog vracht op in andere steden. Je mag niet vergeten dat de sector het al heel moeilijk heeft: de winstmarges schommelen rond 1 à 2 procent en door de vertraging in de economie is er ook een vertraging in het transportgebeuren.

Dochterondernemingen

Volgens De Maeght zullen vooral de kleine transportfirma's - 40 procent van de transporteurs zijn éénchauffeursbedrijven - worden getroffen. Grote Europese transporteurs hebben meestal dochterondernemingen in andere landen en kunnen, om de vierdagenafkoeling te ontwijken, na drie cabotageritten in één lidstaat makkelijker naar een andere lidstaat rijden om ook daar drie cabotageritten te doen. 'We laten nog even in het midden hoe we het oplossen', zegt Rudy Dereu van het Gentse bedrijf Tailormade Logistics dat actief is internationale distributie en transport van auto-onderdelen en modeartikelen, 'maar via filialen in andere Europese landen is daar een mouw aan te passen.'

Volgens Maarten Gommeren van het familiebedrijf Gommeren Transport zijn er ook positieve kanten aan het nieuwe compromis. 'Nu worden we in België overspoeld door transporteurs van bedrijven met zetel in Oost-Europa die hoofdzakelijk hier rijden. Ook voor hen geldt die cabotageregel en bovendien moeten trucks volgens het nieuw compromis, minstens om de acht weken naar de hoofdzetel terugkeren. Hopelijk wordt zo capaciteit uit de Belgische markt gehaald en kunnen wij onze prijzen opvoeren'. Als containertransporteur van en naar de Antwerpse en Rotterdamse haven heeft Gommeren weinig last van de nieuwe cabotagewet. 'Maar ik kan me voorstellen dat het voor distributeurs met rijdende magazijnen wel een impact heeft. Het zal vooral een kwestie zijn van zich anders te organiseren. Vraag is of men het voldoende zal controleren'.

Bestelwagens