Europa wikt megafusie tussen treinreuzen

Mogen de treinbouwers Siemens en Alstom fuseren? Ze zouden een Europese concurrent tegen een Chinese gigant creëren, maar tarten ook de Europese competitieregels.

Margrethe Vestager, de Europese commissaris voor Mededinging, staat voor een groot dilemma. Moet ze de fusie tussen de Duitse treinmaker Siemens en de Franse sectorgenoot Alstom groen licht geven of niet? Het is een keuze tussen enerzijds respect voor de interne concurrentieregels, een van de fundamenten van de Europese Unie, en anderzijds de economische positie van Europese bedrijven in de wereld.

Vestager neigde naar een nee, zo lekte uit, en zou Siemens en Alstom wandelen sturen. Maar kort voor de deadline deed het Duits-Franse duo extra toegevingen om de Deense te overtuigen. Komende week moet Vestager haar aanbeveling voor de fusie concreet maken. Uiteindelijk beslist de Europese Commissie in de loop van februari.

Groter dan Bombardier

Met een combinatie van de twee zou Europa een kampioen in huis krijgen die de concurrentie aankan met de Chinese door de staat beheerde gigant CRRC, de grootste treinproducent ter wereld. Samen zouden Alstom en Siemens 15 miljard euro omzet draaien. Dat is de helft van CRRC, en het dubbele van het Canadese Bombardier.

Vrijdag stuurden Alstom en Siemens een mededeling uit waarin ze hun fusievoorstel nog aanpasten in de hoop aan de wensen van Vestager te voldoen. Ze zijn bereid iets meer afdelingen af te stoten en licenties voor technologie uit te breiden in de hoop de deal verteerbaar te maken.

Handelsoorlog

Maar omdat de nieuwe toegevingen zo laat arriveerden, is er maar heel weinig tijd om de voorstellen af te toetsen bij de rest van de sector. 'We kijken naar wat we ontvangen hebben', zei Vestager aan het persagentschap Reuters. 'Dit is de laatste push, mocht het al mogelijk zijn. Dit is ver, ver voorbij de gebruikelijke deadline.'

Eerder erkende Vestager dat de Chinese concurrentie inderdaad een bedreiging kan zijn voor de Europese sector, maar zei ze ook dat het weinig waarschijnlijk is dat CRRC binnenkort treinen zal verkopen in Europa. Ze zou er de voorkeur aan geven de concurrentieregels voorrang te laten geven om innovatie en efficiëntie te stimuleren. Om een dam op te werpen tegen China zijn andere instrumenten voorhanden, oordeelt ze.

Het zou ongewoon zijn mocht Vestager alsnog van gedacht veranderen, de vergevorderde staat van het dossier indachtig. Berlijn en Parijs voeren de druk op. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zei zondag via Twitter dat er 'niets meer is' dat een blokkering van de deal zou rechtvaardigen.