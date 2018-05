Europcar koopt elektrische deelbrommers Scooty

Scooty, de Belgische start-up die elektrische deelscooters verhuurt in Antwerpen en Brussel, wordt overgenomen door autoverhuurder Europcar.

Dat meldt Europcar in een persbericht. Scooty, opgericht in 2016, biedt vandaag 176 elektrische deelbrommers aan in België. De dienst ging van start in enkele Brusselse wijken (centrum, Elsene, Etterbeek), maar trok midden vorig jaar ook naar Antwerpen (centrum en Berchem).

De dienst werkt volledig digitaal. Klanten kunnen de elektrische brommers enkel met de app bestellen en starten. Naast een registratiekost betalen ze 25 eurocent per gereden minuut. De scooters kunnen overal worden opgepikt of teruggebracht. Ook autodeeldiensten, zoals DriveNow en Zipcar in Brussel en Poppy in Antwerpen, werken alsmaar vaker volgens dat 'free floating'-principe.

Lancering

176 Scooty Scooty heeft 176 elektrische deelbrommers in Brussel en Antwerpen.

De lancering van het nieuwe deelconcept verliep erg aarzelend. Bij de opstart droomden oprichters Jan-Albrecht Jost en Bram Vandeperre van 700 deelscooters in Brussel tegen eind 2017. Dat doel bleek niet haalbaar.

'Na een pilootproject hebben we besloten om aan een langzamer tempo te groeien', zeggen de oprichters. 'We zouden meteen 500 scooters kunnen toevoegen, maar dat is logistiek niet mogelijk. Heel snel uitbreiden is niet onze bedoeling.'

Scooty staat ook voor andere uitdagingen. Zo hebben scootermerken vandaag weinig elektrische modellen in hun aanbod. Koud winterweer heeft een impact op de levensduur van de elektrische batterij.

Of de uitleendienst succesvol is, is onduidelijk. Scooty wil geen cijfers over zijn populariteit vrijgeven.

Tweede adem

De overname door Europcar moet Scooty een tweede adem geven. De Franse autoverhuurder en Scooty tekenden eerder al een commerciële samenwerking, waarbij Europcar logistieke steun leverde. De komende jaren wil het scooterbedrijf zijn vloot in Brussel en Antwerpen verdubbelen. Over '2 à 3 jaar' wil Scooty winst maken.

Europcar, dat 26 autoverhuurstations in België heeft, probeert zich al enige tijd om te vormen tot een bredere mobiliteitsspeler. Zo kochten de Fransen enkele jaren geleden een meerderheidsbelang in het autodeelsysteem Ubeeqo, dat ook in Brussel actief is.