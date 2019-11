Eurostar bant plastic en plant bomen

Eurostar schrapt de 'single use plastics' (wegwerpverpakkingen en ander plastic dat na eenmalig gebruik wordt weggegooid) en pakte uit met ecologische gadgets ter gelegenheid van zijn 25ste verjaardag. Daarnaast heeft de maatschappij beloofd om vanaf 2020 een boom te planten voor elke Eurostar-trein die in de dienstregeling is opgenomen.

Samen met de sociale ondernemingen Woodland Trust, ReforestAction en Trees for All worden jaarlijks 20.000 nieuwe bomen geplant in bossen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland.