Eurostar en Thalys willen fuseren

De fusie zou binnen anderhalf tot twee jaar een feit kunnen zijn, heeft SNCF-topman Guillaume Pepy vrijdag gezegd. We willen een Europees bedrijf oprichten dat de concurrentie kan aangaan met de wagen en het vliegtuig, was bij de SNCF nog te horen. Het project krijgt de naam Green Speed en wordt binnenkort voorgelegd aan het personeel en de raden van de bestuur van beide maatschappijen. Eurostar heeft zijn hoofdzetel in Londen. Thalys in Brussel. Waar de nieuwe hoofdzetel komt, is nog niet duidelijk. Ook de nieuwe naam is nog onderwerp van discussie.