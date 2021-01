'Eurostar in kritieke toestand'

Geen Britse aandeelhouders

Eurostar, dat dit jaar zijn 26ste verjaardag viert, is voor 55 procent in handen van de Franse spoorwegen. Het pensioenfonds van het Canadese Québec is met 30 procent de tweede grootste aandeelhouder. Het Britse fonds Hermes bezit 10 procent, terwijl de Belgische NMBS een belang heeft van 5 procent.

Eurostar had vorig jaar wel al 200 miljoen pond (224 miljoen euro) aan bijkomende financiering gekregen van zijn bestaande aandeelhouders. Maar omdat de treinmaatschappij zich in een perfecte storm bevindt, klopte Eurostar in de herfst van vorig jaar ook aan bij de Britse overheid voor extra financiële steun.

'Groene toegangspoort in gevaar'

'We zijn bezorgd over de vooruitzichten van Eurostar', citeert The Telegraph de brief aan de twee ministers. 'We vragen dat er snel iets wordt ondernomen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Nu het internationale passagiersvervoer deze lente naar alle waarschijnlijkheid laag zal blijven, is onze groene toegangspoort naar Europa in gevaar.' Volgens de krant heeft Eurostar nog maar voor enkele maanden geld om operationeel te kunnen blijven.