Eurotunnel schikt met Britse regering over 'brexitferry's'

De uitbaters van de Kanaaltunnel daagden de Britse overheid voor de rechter omdat ze geen transparante aanbesteding uitschreef voor ferryprojecten tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland in het geval van een brexit zonder akkoord. Drie rederijen - Eastborne, het Deense DFDS en het Franse Brittany Ferries - kregen Britse overheidssteun om extra veerdiensten in te leggen.

De overheid riep 'extreme urgentie' in. De verbindingen waren nodig voor cruciale leveringen, bijvoorbeeld van medicijnen, was de redenering. 'Onterechte staatssteun', vond Eurotunnel.

Geen rechtszaak

De Britse regering betaalt nu 33 miljoen pond om een rechtszaak te vermijden en de schadeclaim van Eurotunnel te schikken. 'Hierdoor is bijkomende vrachtcapaciteit verzekerd om essentiƫle geneesmiddelen naar het Verenigd Koninkrijk te halen in het geval van een brexit zonder akkoord', zegt een woordvoerster. 'Een rechtszaak had die bijkomende capaciteit in het gedrang gebracht.'