Ex-CEO Foerster nieuwe voorzitter Brussels Airlines

De coronacrisis doorkruiste die timing. Etienne Davignon moest in april vervroegd plaatsruimen voor Jan Smets na enkele slechtgevallen uitspraken in La Libre Belgique. Dirks bleef aan, maar kondigde vorige week zijn vertrek bij Lufthansa aan.

Impopulair

In België zal niemand treuren om het afscheid van Dirks. De voormalige CEO van Eurowings was in België bijzonder impopulair. Enkele jaren geleden verplichtte Lufthansa zijn Belgische dochter te integreren in de lagekostenmaatschappij Eurowings, wat faliekant afliep. Dat Lufthansa de manager, die alle Belgen tegen zich in het harnas had gejaagd, als covoorzitter handhaafde, ervoer de Belgische zijde als een provocatie.