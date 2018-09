Ex-NMBS-directeur verdient 10.000 euro per maand bij uitdovend vastgoedfiliaal

Vincent Bourlard, die vorig jaar op pensioen ging als directeur bij de NMBS, verdient nog altijd stevig de kost als topman van het vastgoedfiliaal Eurogare.

Op 1 oktober vorig jaar ging Bourlard, de machtige directeur Stations van de NMBS, met pensioen. Maar de raad van bestuur van de vervoersmaatschappij had al eind 2016 beslist zijn mandaat als afgevaardigd bestuurder bij Eurogare, het studiebureau voor de ontwikkeling van Waalse treinstations, te verlengen tot 2020.

Hoeveel Bourlard bij Eurogare zou verdienen, wilde de NMBS toen niet kwijt. 'Bourlard krijgt een verloning conform die uitvoerende functie en in lijn met de gangbare verloningen in de NMBS-groep', klonk het vaag.

Uit de onlangs neergelegde jaarrekening van Eurogare blijkt het om een aanzienlijk bedrag te gaan. Bourlard kreeg in het laatste trimester van 2017 een loon van 30.000 euro bruto. Omgerekend verdient hij dus nog altijd 10.000 euro bruto per maand. Daarnaast krijgt de gepensioneerde spoorman meer dan 100 euro per maand als 'voordeel in natura - auto'.

Uitdoofscenario

Bourlard, die een PS-etiket heeft, was jarenlang een van de machtigste mannen bij het spoor. Hij stond bekend als Monsieur ULM ('Uniquement Liège & Mons').

Zijn troetelkind Eurogare volgt sinds de oplevering van het peperdure treinstation in Luik nog maar één grote werf op. In Bergen werd in 2013 begonnen met de bouw van een gigantisch station van de sterarchitect Santiago Calatrava, dat moest klaar zijn toen de stad in 2015 culturele hoofdstad van Europa was. Maar door het faillissement van de aannemer is de opening uitgesteld tot begin 2020.

Het is onduidelijk hoeveel werk Bourlard nog heeft bij Eurogare. Het filiaal, dat vorig jaar een omzet van 13 miljoen euro draaide, bevindt zich in een uitdoofscenario.

De raad van bestuur van de NMBS besliste in mei het Vlaamse vastgoedfiliaal Eurostation en zijn Waalse tegenhanger Eurogare af te schaffen. De opslorping van Eurostation ging in op 1 juli. De integratie van Eurogare, waar amper 15 mensen werken, start in 2020.

Vakbondsman Bovy

Vincent Bourlard is niet de enige directeur die na zijn pensioen nog rondwaart op het spoor. Enkele maanden geleden bleek dat Michel Bovy, de voormalige topman van de spoorpersoneelsdienst HR Rail, nog tot 2020 het mandaat van 'onafhankelijke' bestuurder bij TUC Rail, het IT-filiaal van spoornetbeheerder Infrabel, mag uitoefenen.

De voormalige topman van de christelijke spoorvakbond krijgt daarvoor een jaarlijkse vergoeding die kan oplopen tot 9.900 euro. Dat bedrag kreeg Bovy, die al jaren in Cannes is gedomicilieerd, al sinds 2015. Nochtans mogen spoormedewerkers volgens de interne regels rond behoorlijk bestuur geen bezoldiging krijgen als ze een mandaat van bestuurder uitoefenen in een dochteronderneming.

Herschikte directie

De directie van de NMBS is in korte tijd volledig vernieuwd. Bourlard werd vervangen door federaal ambtenaar Patrice Couchard. Een ander gepensioneerd zwaargewicht, directeur Techniek Richard Gayetot, wordt opgevolgd door de Vlaming Gerd De Vos, deelde de NMBS gisteren mee.