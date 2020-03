Ex-kabinetschef Bellot is kandidaat-CEO Infrabel

Michaël Vanloubbeeck, oud-kabinetschef van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR), is de topkandidaat bij de spoornetbeheerder.

Odgers Berndtson, het headhunterkantoor dat de federale regering aanstelde om een opvolger te zoeken voor Luc Lallemand, de CEO van Infrabel, heeft een shortlist met drie namen klaar. De meest opvallende kandidaat voor de topjob bij de spoornetbeheerder is Michaël Vanloubbeeck, oud-kabinetschef van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Dat vernam De Tijd.

Met Vanloubbeeck (48) zou de regering voor een sterk politiek profiel kiezen. De handelsingenieur belandde in 2004 op het kabinet van toenmalig minister van Financiën Didier Reynders (MR). Drie jaar later werd hij communicatiedirecteur bij de NMBS. In die periode was hij enkele jaren schepen voor de MR in de gemeente Theux. Toen Bellot in 2016 zijn partijgenote Jacqueline Galant opvolgde als federaal minister van Mobiliteit koos hij voor Vanloubbeeck als kabinetschef. Die job ruilde de Luikenaar, die vandaag in Zottegem woont, intussen in voor de post van financieel directeur bij de federale investeringsmaatschappij FPIM.

Rechterhand

Een tweede naam op de shortlist is Benoît Gilson (46), de huidige communicatiedirecteur van Infrabel. De oud-journalist werkte in die functie jarenlang nauw samen met zijn toenmalige NMBS-tegenhanger Vanloubbeeck. Gilson, wiens vrouw bij de NMBS werkt, stond bij Infrabel bekend als de rechterhand van Lallemand in moeilijke dossiers, zoals de treinramp in Buizingen. Lallemand beloonde zijn vertrouweling vorig zomer met de extra bevoegdheid strategie.

De derde kandidaat van Odgers Berndtson is een Belg die in het buitenland in de logistieke sector werkt, maar in België geen grote naam heeft. De vraag is welke technische competentie hij kan voorleggen. Zowel Gilson als Vanloubbeeck hebben een communicatieprofiel en minder technische kennis van het spoor.

Die technische expertise bezit Ann Billiau, sinds 1 maart interim-CEO van Infrabel, wel. Billiau (50) werkt sinds de jaren 90 bij het spoor en was de laatste jaren verantwoordelijk voor Traffic Management. Maar de perfect tweetalige vrouw ontbreekt op de shortlist van de headhunter. Naar verluidt had ze geen interesse in de topjob.

Franstalig

Volgens meerdere bronnen beschikt Vanloubbeeck over de beste kaarten. De nieuwe CEO moet Franstalig zijn, omdat de voorzitter - momenteel de Nederlandstalige Herman De Bode (N-VA) en de CEO van Infrabel wettelijk niet tot dezelfde taalgroep mogen behoren. Zo krijgt de MR, die met Jean-Claude Fontinoy al de voorzitter van de NMBS levert, wellicht vrije baan om zijn favoriet naar voren te schuiven.

Toch bestaat twijfel of de regering in lopende zaken de benoeming kan doordrukken. Volgens het kabinet-Bellot, dat niet wilde reageren, gaat het om een urgente maatregel wegens de cruciale positie van Infrabel. Anderen vrezen dat een verliezende kandidaat het Koninklijk Besluit met de benoeming makkelijk kan aanvechten bij de Raad van State.