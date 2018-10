Exmar belooft opstart lng-fabriek

De Caribbean FLNG kan op zee aardgas vloeibaar maken tot lng. Het gevaarte ligt op een tijdelijke ligplaats in China, wachtend op een huurder. Beleggers vragen zich al lang af of er ooit wel een klant komt opdagen voor het prestigeproject. Exmar probeert hen nu gerust te stellen.

‘De Carribean wordt voor verschillende LNG-exportopportuniteiten geprospecteerd, onder andere voor energiebedrijf YPF in Argentinië. Het management heeft er alle vertrouwen in dat de opstart van de werkzaamheden zal gebeuren in 2019’, meldt Exmar in zijn kwartaalrapport.