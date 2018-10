Exmar casht 60 miljoen op lpg-schepen

60 miljoen dollar (52 miljoen euro). Dat is de cashflow die Exmar zegt te puren uit de 'sale and lease back' van tien lpg-schepen met druktanks. De vloot wordt voor zes jaar verkocht aan Japanse financiers.

De aardgasreder zal de transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal afronden. Een deel van de cashflow komt nog op rekening van 2018, het saldo in het eerste kwartaal van 2019.

Exmar ontvangt dus 60 miljoen dollar cashflow, maar zal het uiteraard door de sale and lease back de komende jaren zonder de recurrente winstbijdrage van de vloot moeten stellen.

Waarom al die verkopen? Exmar heeft dringend cash nodig om de zware schuldenlast - 520 miljoen dollar per eind juni - te blijven financieren. En dit zolang er geen huurder opduikt voor de werkloze mastodont Caribbean, een drijvende lng-fabriek die 300 miljoen dollar kostte.

Zolang die huurder er niet is, staat er tegenover de schuldenberg weinig recurrente cashflow. Operationeel kampte de groep blijkens het jaarverslag zowel in 2016 als 2017 met een cash drain. CEO Nicolas Saverys zegt al een tijd met potentiële klanten te onderhandelen, maar er is nog altijd geen witte rook.