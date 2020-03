Exmar duikt opnieuw in het rood

Ondanks een stijging van de operationele winst ging de Antwerpse gastankerrederij Exmar vorig jaar netto opnieuw fors in het rood.

Die stijging komt deels door de inkomsten die Exmar haalt uit de verhuur van zijn drijvende hervergassingsfabriek FSRU. Exmar sloot daarover vorig jaar een akkoord met de grondstoffentrader Gunvor, al doet die nog altijd moeilijk over de financieringsdocumentatie.

Gebouwen

Een groot deel van het gestegen bedrijfsresultaat dankt Exmar evenwel aan een vastgoedoperatie. Het bedrijf verdiende 19,2 miljoen euro aan de verkoop van zijn 50 procent-belang in Reslea, de eigenaar van de kantoorgebouwen in Antwerpen. CMB, het bedrijf van Marc Saverys en zijn zonen, nam het belang van zijn broer Nicolas over.