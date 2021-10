Exmar gered door verbrekingsvergoeding

Exmar boekte over de eerste negen maanden 41,3 miljoen dollar bedrijfswinst. Dat is bijna dubbel zoveel als de eerste negen maanden van vorig jaar. De forse stijging is een gevolg van de 56,8 miljoen dollar die de gastankerrederij van Nicolas Saverys incasseerde van de energietrader Gunvor omdat die zijn charterovereenkomst voor de huur van de FSRU S188 - een vlottend opslag- en hergassingsplatform voor lng - in mei van dit jaar vroegtijdig opzegde.