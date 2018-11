'Exmar heeft Argentijns contract voor drijvende LNG-fabriek beet'

Dat zegt hij in een interview in De Standaard. Ruim een maand geleden raakte via de Argentijnse krant ‘La Nueva’ bekend dat de Caribbean FLNG zou worden ingeschakeld in een grootschalig project om schaliegas afkomstig van het Vaca Muerta-bekken te exporteren. Het gas zou via een pijpleiding naar de haven van Bahía Blanca worden gebracht en daar door de Caribbean FLNG vloeibaar worden gemaakt.