Exmar keert dividend uit na bewogen jaar

Exmar trakteert zijn aandeelhouders op een brutodividend van 0,15 euro per aandeel. Maar de gastankerrederij blijft op zoek naar een huurder voor zijn drijvende lng-fabriek.

Voor Exmar was 2020 een turbulent jaar. Met als grootste probleemkind de Tango FLNG, een drijvende lng-fabriek. Exmar had in 2018 na lang zoeken een huurder gevonden in de Argentijnse energiegroep YPF.

Maar toen die afgelopen jaar zijn contractuele verplichtingen niet meer kon nakomen, moest Exmar op zoek naar een nieuwe huurder. En aan die zoektocht komt voorlopig geen einde. ‘Er is een gezonde interesse vanuit de markt voor het herinzetten van de tango FLNG’, luidt het persbericht naar aanleiding van de jaarcijfers. Vooral de sterk gestegen olie- en gasprijzen sinds begin dit jaar zouden de kans op een nieuwe huurder verhogen.

Exmar heeft vorig jaar wel geprofiteerd van de opzegging van het Argentijnse contract. YPF moest voor de vroegtijdige beëindiging 150 miljoen dollar in schijven betalen. Dat bedrag werd al in het vierde kwartaal geboekt en heeft de jaarcijfers van Exmar gedopeerd. Uit een omzet van 285,2 miljoen dollar puurde de rederij een brutobedrijfswinst van 177,5 miljoen dollar. Dat is bijna viermaal meer dan het jaar ervoor. Netto verdiende Exmar 93 miljoen dollar, terwijl in 2019 nog een verlies van 8,9 miljoen dollar in de boeken stond.

Cashpositie verbeterd

Onder meer dankzij de betalingen van de Argentijnen is de liquiditeitspositie van Exmar verbeterd, al geef de rederij niet meer details. Die cashpositie zou dit jaar nog moeten verbeteren. Dat moet het bedrijf in staat stellen de komende twaalf maanden probleemloos door te komen, benadrukt Exmar.