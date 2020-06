Exmar keldert na wanbetaling Argentijnse klant

YPF, een bedrijf dat voor de helft in handen is van de Argentijnse overheid, is sinds 2018 de voornaamste huurder van Exmars drijvende LNG-fabriek Tango FLNG. YPF gebruikt het vaartuig om Argentijns schaliegas te exporteren. Het binnenhalen van het contract was een grote opluchting voor Exmar, dat met zijn schuldenberg dringend nood had aan financiële ademruimte.