Exmar krijgt miljoenenborg voor Tango terug

Exmar krijgt dit jaar 40 miljoen dollar borg terug die het betaalde voor de lening voor zijn reuzenplatform Tango.

'We hebben verbale bevestiging gekregen van de Chinese exportkredietverzekeraar Sinosure dat de vrijgave van de 40 miljoen dollar voor het jaareinde rond zou zijn', zo liet de Belgische gastankerrederij Exmar na beurs weten. Exmar is van overtuigd dat in de eerste maanden van 2020 een herfinanciering van de Tango mogelijk is. Dit zou ongeveer 60 miljoen dollar vrije cashflow opleveren, aldus het bedrijf.

Exmar betaalde een borg van een kleine 60 miljoen dollar toen het jaren geleden bij de Bank of China een lening aanging voor de bouw van het 360 miljoen dollar kostende platform Caribbean FLNG, nu Tango. Dat platform zet op zee gas om in lng.

In de overeenkomst stond dat dit bedrag in schijven zou worden terugbetaald zodra Exmar een klant vond en het vaartuig operationeel werd. Eind vorig jaar was het zover en tekende topman Nicolas Saverys na drie jaar zoeken een contract voor zijn Tango met het Argentijnse energiebedrijf YPF. Die huurt de drijvende lng-fabriek voor tien jaar voor de export van schaliegas.

Verwacht wordt dat een deel van dat bedrag naar de aandeelhouders zal stromen, ofwel via de inkoop van eigen aandelen ofwel via dividend. Die kregen al drie jaar geen dividend. Topman Nicolas Saverys, die via Saverex de controle heeft in Exmar, zag zich daardoor genoodzaakt om recent voor 2,5 miljoen euro Exmar-aandelen te verkopen om zijn lening, die hij zeven jaar geleden had aangegaan om mee te stappen in de kapitaalverhoging, af te betalen.

Arbitrage

Maar is ook minder goed nieuws. Voor de verhuur van zijn drijvende hervergassingsfabriek FSRU sloot Exmar recent een akkoord met grondstoffentrader Gunvor. Maar die doet moeilijk over de 'financieringsdocumentatie'. Exmar had met het Chinese CSSC een sale-and-lease back overeenkomst getekend voor de FSRU - waardoor het 155 miljoen dollar in het laatje krijgt - maar Gunvor heeft bezwaren en start nu een arbitrage-procedure op.

Gunvor vond nog geen klant voor het schip maar betaalt wel huur aan Exmar. Dat brengt jaarlijks 23 miljoen dollar in kas. Nicolas Saverys heeft altijd gezegd dat hij een ijzersterk contract heeft voor het schip. Mocht er een kink in de kabel komen, dan moet Gunvor bijna 60 miljoen dollar schadevergoeding betalen, klinkt het. Dat is 2,5 jaar huur.