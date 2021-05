Exmar moet op zoek naar nieuwe huurder voor hervergassingsfabriek

Eind 2017 sloot Exmar , de Antwerpse specialist in het maritiem vervoer en de behandeling van gassen, een charterovereenkomst voor zijn FSRU (floating storage and regasification unit). Die drijvende hervergassingsfabriek had Exmar op eigen initiatief laten bouwen, hopend op een boomende lng-markt. De gastankerrederij noemde aanvankelijk de ‘respectabele tegenpartij’ niet bij naam, maar al snel bleek dat het om Gunvor ging.