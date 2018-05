Exmar onderhandelt met drie Caribbean-klanten

Exmar onderhandelt met drie partijen over een contract voor de Caribbean FLNG, de drijvende lng-fabriek waarvoor het al meer dan twee jaar op zoek is naar een huurder. Dat zei topman Nicolas Saverys op de algemene vergadering.

'We staan heel dicht bij een contract en we voeren de laatste gesprekken, maar de verhuur van het platform maakt deel uit van een heel groot industrieel project en dat maakt het er niet makkelijker op', aldus Nicolas Saverys. Meer details wou de ceo van de Belgische gastankerrederij Exmar niet geven. Ook niet over de termijn waarbinnen hij een contract hoopt te tekenen.

We zijn in vergevorderde gesprekken voor de verhuur van de Caribbean, meer kan ik niet zeggen Nicolas Saverys Ceo Exmar

'Men heeft me uitdrukkelijk gevraagd om daar geen uitspraken meer over te doen'. Het afgelopen jaar had Saverys verschillende keren datums vooropgesteld over de mogelijk verhuur van het 350 miljoen dollar kostende vaartuig, maar dat was hem zuur opgebroken omdat dit de koers deed kelderen. Dinsdag hield hij uitzonderlijk de lippen stijf op elkaar.

Saverys bevestigde wel dat IFLNG, een joint venture van de Iraanse gasmaatschappij Kharg en het Noorse Hemla, één van de partijen was waarmee werd onderhandeld. Die zou de Caribbean verhuren aan de Iraanse staaloliemaatschapij NIOC voor de uitvoer van aardgas vanuit het Pars-veld.

Hij liet echter tussen de lijnen verstaan dat het handelsembargo tegen Iran het niet makkelijk maakte. De FLNG Caribbean heeft immers veel Amerikaanse technologie in huis en Exmar heeft een belangrijke basis in Houston.

Cash nodig

Saverys erkende dat het niet vinden van een klant een enorme druk heeft gezet op de organisatie van zijn bedrijf. De verhuur van het 144 meter lange vaartuig dat gas op zee vloeibaar kan maken is immers superdringend nodig om cash te genereren want Exmar kreunt onder de schulden. 'Als we een contract hebben voor de Caribbean, moet het jaarlijks 30 tot 40 miljoen dollar bijdragen tot de brutowinst van Exmar', aldus Saverys.

700 miljoen Schulden Gastankerrederij Exmar torst een schuldenlast van 700 miljoen dollar

Of dat voldoende is, zal moeten blijken. Exmar klokte vorig jaar weliswaar af op 141 miljoen dollar brutowinst maar die was volledig te danken aan meerwaarden op de verkoop van vier grote LNG-schepen aan het Amerikaanse Excelerate en de verkoop van zijn verzekeringsmakelaar Belgibo.

De kasstroom uit gewone bedrijfsactiviteiten daarentegen was 42 miljoen dollar negatief. Dat betekent dat Exmar operationeel onvoldoende cash binnenkrijgt om zijn 700 miljoen dollar schulden af te betalen.

Optimistisch

Toch was Saverys optimist. '2017 was een bijzonder moeilijk jaar maar 2018 wordt beter.' De titel van zijn toespraak 'een woelige zee maakt de beste zeilers', moest die uitspraak kracht bijzetten.

Schermvullende weergave De Caribbean FLNG een mastodont van 144 meter lang en 32 meter breed

Exmar tekende recent een contract met gastrader Gunvor voor een ander schip dat al een tijdje werkloos was, een lng-opslag en hervergassingsplatform. Dat moet vanaf 2019 20 miljoen dollar bijdragen tot de brutowinst (ebitda). Dat is echter onvoldoende om de circa 40 miljoen dollar brutobedrijfswinst te compenseren die Exmar verliest uit de langetermijnverhuur van de vier LNG-tankers die het vorig jaar noodgedwongen moest verkopen aan Excelerate om zijn schuldenlast te verminderen.

'We hadden geen andere keuze dan te verkopen', zegt Saverys, 'maar we kregen een goede prijs.' De verkoop zorgde voor een daling van de schulden met meer dan 300 miljoen dollar.

Tegenstemmen

In 2019 moet Exmar ook een obligatielening van 105 miljoen euro (tegen een rente van 11 procent) terugbetalen. Exmar wil dat doen zodra een huurder is gevonden voor de FLNG Caribbean, die, zo verklapte Saverys, zo snel mogelijk een andere naam krijgt.