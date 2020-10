Exmar schikt echtscheiding met Argentijnse oliereus

De aardgastransporteur ontvangt 150 miljoen dollar, maar moet nu - opnieuw - op zoek naar een huurder voor zijn enorme drijvende LNG-fabriek.

Force majeure. Zelden waren twee woorden zo'n bom voor de beurskoers van een bedrijf. Eind juni incasseerde Exmar een mokerslag toen zijn belangrijkste klant, de Argentijnse oliegroep YPF, overmacht inroep om onder het tienjarig huurcontract voor de drijvende LNG-fabriek Tango uit te raken.

YPF verwees naar de nooit geziene crisis in de energiesector, met een Amerikaanse olieprijs die in het voorjaar zelfs even onder nul tuimelde. Argentinië mocht de grote ambities rond het Vaca Muerta-schaliegasbekken in Patagonië opbergen.

Exmar liet meteen weten de force majeure als onwettig te beschouwen. Na bijna vier maanden komt er een schikking uit de bus, leert een persbericht. De Argentijnen betalen Exmar 150 miljoen dollar (127 miljoen euro) om vroegtijdig onder het huurcontract uit te raken. 22 miljoen dollar vloeit meteen naar Exmar, de rest volgt over anderhalf jaar in maandelijkse schijven. 40 miljoen moet echter als onderpand naar Bank of China en Deutsche Bank, de kredietverstrekkers voor de LNG-fabriek, vloeien.

Exmar moet nu op zoek naar een nieuwe huurder voor zijn gevaarte, dat in 2016 als 's werelds eerste drijvende fabriek in een Chinese werf opgeleverd werd. Een eerste langetermijnhuurder, het Canadese Pacific Rubiales, gaf al meteen niet thuis en dus kon de Caribbean - zoals de FLNG toen heette - niet zoals gepland in Colombia ingezet worden. Daarop volgde een zoektocht van bijna drie jaar. Die dus eind 2018 eindigde in het Vaca Muerte-aardgasbekken in Argentinië. De Caribbean werd omgedoopt in Tango en leek eindelijk 'van straat'.

Nu moet Exmar dus opnieuw op zoek naar een stabiele huurder. De schikking en de cash is een opluchting voor de groep, die onder een hoge schuldenlast gebukt gaat. De beurskoers is naar een dieptepunt gezakt, iets beter dan gevreesde halfjaarcijfers konden deze nazomer slechts even voor soelaas zorgen.