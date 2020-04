Families Saverys en Cigrang stappen grotendeels uit Euronav

Het belang van de Antwerpse redersfamilie Saverys in Euronav zakt onder de drempel van 5 procent. De rivaliserende familie Cigrang stapt helemaal uit de oliescheepvaartgroep.

Saverco, de investeringsholding van de familie Saverys heeft zijn belang in Euronav verkleind tot onder de verplichte kennisgevingsdrempel van 5 procent. Châteauban, de investeringsholding van de familie Cigrang is helemaal uit het kapitaal van de oliescheepvaartgroep gestapt. Euronav verliest daarmee twee belangrijke referentie-aandeelhouders.

We beheren Euronav als een louter financiële participatie. Alexander Saverys CEO CMB

De verdere uitstap van de familie Saverys mag opmerkelijk heten. De redersdynastie is de stichtende familie achter de rederijen Exmar en CMB, van waaruit Euronav in 2004 afgesplitst en naar de beurs gebracht werd.

'De historische banden tussen onze familie en Euronav zijn uiteraard zeer sterk', zegt Alexander Saverys, CEO van CMB. 'Maar ons belang is over de jaren heen steeds verder verwaterd. We zitten niet langer in het management en beheren Euronav als een louter financiële participatie. In die benadering kadert ook deze verkoop die niet hoeft te verbazen gezien de recente koersstijging van Euronav'.

Vóór de aandelenverkoop, die volgens Saverys 'in de loop van vorige week' plaatsvond, bezaten de families Saverys en Cigrang respectievelijk 5,2 procent en 5,9 procent van het kapitaal in de olietankerrederij. Een jaar geleden was dat voor beiden zowat 2 procentpunt meer.

Sterkhouder

Sinds de instap van de familie Cigrang amper 2,5 jaar geleden is de koers van Euronav met 47 procent gestegen.

Châteauban stapte in november 2017 in het kapitaal en stapt dus een dikke twee jaar later alweer uit. Het investeringsvehikel van de discrete redersfamilie Cigrang maakt deel uit van CLdN-Cobelfret, dat actief is in onder meer bulkscheepvaart en havendiensten. Sinds de instap van Cigrang is de koers van Euronav met 47 procent gestegen.

De verkoop komt in volle coronacrisis op een opmerkelijk moment. De koers van Euronav op de beurs was bij de weinige sterkhouders in de beurspaniek van de afgelopen weken. Dankzij de prijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland, die hun olievolumes stevig opvoerden, zag Euronav zich verzekerd van een drukke olietraffiek. Donderdag kelderde de koers evenwel met 15 procent toen een productiebeperkting onder impuls van de VS opnieuw op het voorplan trad.