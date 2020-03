Fiets rekent op rugwind na corona

Fietsenwinkels mogen sinds vorige week enkel dringende herstellingen uitvoeren. Toch hoopt de sector dat het coronavirus de populariteit van de fiets aanwakkert.

Door de coronamaatregelen zijn de files verdwenen en rijden treinen en bussen bijna-leeg rond. De weinige mensen in de straten lijken zich vooral te voet of per fiets te verplaatsen.

Volgens Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond, is de fiets het ideale vervoermiddel voor wie noodzakelijke verplaatsingen moet doen. 'Op het openbaar vervoer kom je sneller in contact met anderen, moet je op knopjes duwen of zit je op de plaats waar anderen misschien hebben gehoest. En lichaamsbeweging is sowieso goed.'

Voor wie noodzakelijke verplaatsingen moet doen, is de fiets het beste vervoersmiddel. Wies Callens Woordvoerder Fietsersbond

Toch wil de Fietsersbond de fiets momenteel niet te enthousiast promoten. 'We willen niet iedereen oproepen massaal te beginnen fietsen', zegt Callens. 'Wie fietst, doet dat best alleen, moet afstand houden en de regels respecteren.'

Herstelling

Wie pech heeft, kan terecht bij fietsenhandelaars. De federale regering bevestigde vrijdag dat ze, net als autoverkopers, 'dringende herstellingen' mogen uitvoeren. Hoeveel van de 1.700 Belgische fietshandels open zijn, is onduidelijk.

Bij iBike, dat acht fietswinkels in Antwerpen omvat, zijn mecaniciens beschikbaar voor noodgevallen. 'Mensen uit de zorg hebben natuurlijk voorrang op een bommaatje met een platte band', zegt mede-eigenaar Marc Groven. 'Ook veel artsen van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen zijn klant. Wie een probleem heeft, kan ons e-mailen. Dan kijken we of we hun fiets kunnen afhalen of klanten hun fiets voor onze winkel kunnen plaatsen. Maar dat businessmodel is totaal niet rendabel.'

Volgens Groven valt de coronacrisis op het slechtst mogelijk moment. 'Vanaf september kunnen wij de nieuwe collecties bestellen. Nu wij in maart de winkel moeten sluiten, zitten we met enorm veel stock terwijl nog tot mei fietsen op ons afkomen.'

Groven probeert bestelde fietsen vanuit een centraal magazijn bij klanten thuis te bezorgen. 'Wij zijn van een retailer een logistieke speler geworden. Maar dat is onze business niet.'

Trein

De sector hoopt dat de fiets bij het uitdoven van de coronamaatregelen populair blijft. De tweewieler kan een alternatief vormen voor Belgen die het openbaar vervoer willen mijden uit vrees voor besmetting. Vorige week lag de bezettingsgraad bij de treinen van de NMBS onder 10 procent.