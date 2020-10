Fiets!-stichter investeert in Brusselse e-plooifiets Ahooga

Winkelmans investeert via zijn Freshmen Fund 'enkele miljoenen' in het Brusselse fietsbedrijf, schrijft De Standaard. Dat levert hem een belangrijk minderheidsbelang op in Ahooga.

Winkelmans bracht midden vorig jaar de minderheidsbelangen die hij had opgebouwd in zes bedrijven samen in één koepel: Freshmen. Hij haalde voor het nieuwe fonds 15 miljoen euro op. Investeerders zijn onder anderen Wouter Torfs, Christophe Degrez (CEO Eneco), Ahmed Hilami (de oprichter van de onlinedrukkerij Flyer) en Partners in Equity, dat een van de eerste investeerders was in het Nederlandse fintechbedrijf Adyen. De ambitie is met Freshmen in de komende jaren een 15-tal investeringen te realiseren, en de bedrijven van nabij te coachen.