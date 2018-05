Fiets! verkoopt zijn Nederlandse keten

Het Belgisch familiebedrijf Fiets! wil groeien in Vlaanderen en verkoopt zijn Nederlandse onderdeel, fietsenketen Hans Struijk.

De Belgische eigenaar Fiets! bevestigt aan Het Financieele Dagblad het nieuws dat het zestien winkels verkoopt van de Nederlandse fietsenwinkel Hans Struijk. Dat werd in 2015 overgenomen door Fiets!, een van de grootste fietsenketens van ons land. Het Nederlandse bedrijf kon uitgroeien van een onafhankelijke fietsenwinkel tot een keten van zestien winkels met ongeveer 150 werknemers.

Vlak voor het weekend kregen de werknemers van Hans Struijk een brief waarin de verkoopplannen werden aangekondigd. Over de overnemer of geïnteresseerde partijen is nog niets bekend. Beyens bevestigde tegenover de Nederlandse Omroep West wel dat de 16 Nederlandse winkels gewoon open zullen blijven tijdens het verkoopproces.

Groeikrampen

Fiets! rijdt al enkele jaren een hobbelig parcours. Op zeven jaar tijd groeide het bedrijf uit tot de grootste in België. Het kampte wel met groeiproblemen: het had een kapitaalverhoging van 2,5 miljoen euro nodig om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Topman Hendrik Winkelmans stapte begin vorig jaar op na een carrière van zeven jaar aan het hoofd van Fiets!. Volgens hem was het tijd om het roer door te geven om het bedrijf zo naar een nieuwe hoogte te tillen, zei hij in een interview.

Na de oprichter volgden nog twee CEO's, maar dat was geen succes. Uiteindelijk werd Alain Beyens, ex-CEO van koffiebranderij Roode Pelikaan (nu Pelican Rouge) en jarenlang actief in de biersector, aangesteld door de nieuwe grootaandeelhouder Vermec. Vermec is het investeringsvehikel van de Belgische bouwfamilie Verhaeren, eigenaren van bouwconcern Viabuild.

Groeien in Vlaanderen