Fietsenmerk Cowboy dringend op zoek naar vers geld

Cowboy verkoopt zijn fietsen online, maar heeft wel één fysieke winkel, in Molenbeek.

De Brusselse e-fietsenmaker Cowboy is op zoek naar kapitaal. De opbrengsten van kapitaalrondes in 2020 zijn grotendeels opgebruikt en de levering van de nieuwe Cowboy 4 had stevige vertraging.

In het jaar dat Cowboy zijn vijfde verjaardag viert, heeft de maker van hippe elektrische fietsen last van groeipijnen. De fietsverkoop groeit mede met dank aan corona stevig, maar levert lang niet genoeg op om de investeringen in de groei te financieren.

In juni 2020 werd wel 23 miljoen euro vers geld opgehaald, onder meer bij een investeringsfonds van de Fiat-familie Agnelli. Maar uit de jaarcijfers over 2020 blijkt dat van die verse kapitaalinjectie aan het einde van het jaar nog amper een derde over is.

Cowboy maakte vorig jaar een nettoverlies van 11,75 miljoen euro, aanzienlijk meer dan het verlies van 8,6 miljoen in 2019.

De essentie Cowboy heeft snel vers kapitaal nodig

Vorig jaar maakte de Brusselse e-fietsenproducent 11,75 miljoen euro verlies

Dit jaar blijven de inkomsten achter door productievertragingen

Tegelijkertijd is 2021 alweer bijna voorbij. Tussentijdse resultaten zijn niet beschikbaar, maar Cowboy verzekerde zich eind maart nog wel van 1,5 miljoen euro aan converteerbare obligaties bij zijn bestaande aandeelhouders.

Maar dat volstaat waarschijnlijk niet voor de korte termijn. Al bij de plaatsing van de obligaties waarschuwt Cowboy dat het 'wellicht niet genoeg werkkapitaal voor de komende twaalf maanden' zal hebben en dat 'externe financiering nodig blijft voor de lopende zaken'.

Vertraging

Tot overmaat van ramp kwam de productie van het nieuwe model, de Cowboy 4, maar zeer moeizaam op gang. Het bedrijf had hoge verwachtingen van het model, ook omdat er voor het eerst een doorstapversie - zonder middenstang - beschikbaar was.

Cowboy maakt zijn elektrische fietsen niet zelf, maar besteedt dat uit aan de Hongaarse onderaannemer Flex. Mede door de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders en de oplopende kosten voor internationaal containervervoer, kon het bedrijf zijn aanvankelijke belofte om de eerste exemplaren van de Cowboy 4 in september te leveren niet waarmaken.

Schermvullende weergave De nieuwe generatie Cowboy-fietsen is ook als doorstapmodel te koop. ©Cowboy

Het duurde uiteindelijk tot 25 november voor de productie van de Cowboy 4 begon. Inmiddels zouden de eerste klanten hun Brusselse fiets ontvangen hebben, maar Cowboy heeft in de maanden daarvoor geen enkele inkomsten van zijn nieuwe model gehad. Cowboy investeerde wel in een debuut van het merk in de Verenigde Staten.

De uitblijvende inkomsten en de doorlopende investeringen wekken de indruk dat Cowboy ook in dit jaar nog miljoenen euro's in het rood gaat. Dat maakt dat er op korte termijn vers geld nodig is.

Kapitaalverhoging

Volgens het persagentschap Bloomberg werkt Cowboy sinds september aan een kapitaalverhoging van 50 miljoen euro. Cowboy wilde dat nooit bevestigen of ontkennen. Ook nu weigert de Cowboy-top commentaar. 'Voorlopig wensen we hier niet op te reageren', zegt een woordvoerder.

Cowboy werd in 2017 opgericht door de Brusselaars Adrien Roose, Tanguy Goretti en Karim Slaoui. Het drietal had er een mislukt avontuur met de maaltijdbezorger Take Eat Easy op zitten.

Roose, Goretti en Slaoui hebben na alle voorgaande kapitaalrondes samen nog een belang van 24 procent in Cowboy. De investeerder Tiger Global Management is met 13,5 procent de grootste aandeelhouder, gevolgd door de sectorgenoot Index Ventures (12%) en het Agnelli-fonds Exor Seeds (10%).

Winst op elke verkochte fiets

Het blijft vooralsnog gissen naar de waardering van Cowboy. Op basis van de omzet uit de verkoop van 16,1 miljoen euro in 2020 en de vaste prijs van 1.990 euro voor de basisfiets in dat jaar, verkocht het vorig jaar rond 8.000 fietsen. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als een jaar eerder.

Volgens co-oprichter Goretti maakt Cowboy winst op elke verkochte fiets. In de dertien maanden tussen januari 2020 en februari 2021 haalde Cowboy op zijn verkoop van 17,1 miljoen euro een aantrekkelijke bruto winstmarge van ruim 25 procent: 4,5 miljoen euro.

Concurrentie

Cowboy wordt vaak vergeleken met het Nederlandse VanMoof. Dat haalde eerder dit jaar een voor fietsenproducenten recordbedrag van 128 miljoen dollar (113 miljoen euro) op. VanMoof wil met dat geld snel genoeg groeien om in de komende vijf jaar 10 miljoen fietsen te verkopen. Volgens het Nederlandse zakenblad Quote wordt VanMoof gewaardeerd op ruim 400 miljoen euro.