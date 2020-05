Fietsverkoop met meer dan de helft teruggevallen

De fietsverkoop in België is sinds de lockdown met 50 tot 70 procent teruggevallen. Dat meldt Traxio, de federatie van de fietshandelaars. Onlinespelers zien hun verkoop wel stijgen.

Voor de categorie van de speedpedelecs is sinds de verplichte sluiting van de fietshandelaars (18 maart 2020) het aantal verkochte exemplaren sterk gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor april bedraagt de daling 48,4 procent, van 1.146 tot 591 stuks. Deze categorie biedt het betrouwbaarste cijfer omdat dit type elektrische fietsen moeten worden ingeschreven bij de FOD Mobiliteit.

Maar Traxio schat dat ook in de andere categorieën de verkoop met 50 tot 70 procent is teruggevallen. 'Fietsen worden nu eenmaal het meest verkocht via een winkel, voor het advies van de verkoper en, eens de fiets is gekocht, voor de afstelling op maat', zegt woordvoerder Filip Rylant. 'Die winkels waren de voorbije weken dicht. Wel hebben we valse concurrentie ondervonden van de fietsenverkoop in supermarkten, tuincentra en doe-het-zelfzaken, die wel open waren.'