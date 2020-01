FlixBus breekt record met 3 miljoen Belgische passagiers

FlixBus vervoerde in 2019 dubbel zoveel reizigers door België als twee jaar geleden. Met betere bushokjes en treinen wil het Duitse bedrijf verder groeien.

Bijna vijf jaar nadat FlixBus voor het eerst in België halt heeft gehouden, zijn de groene bussen niet meer uit stationsomgevingen en snelwegen weg te denken. Flixbus vervoerde vorig jaar 2,9 miljoen reizigers van, naar of in België, meldde het bedrijf gisteren. Dat is een stijging van 40 procent tegenover 2018 en meer dan drie keer zoveel als in zijn eerste volledige Belgische werkjaar 2016.

Doelen voor 2020 geeft FlixBus, dat de voorbije jaren graag geheimzinnig deed over zijn precieze cijfers, niet. Wel maakt het bedrijf in het persbericht duidelijk waar de prioriteit voor België ligt: de vaak oncomfortabele accomodatie waar passagiers op hun bus moeten wachten. FlixBus is naar eigen zeggen in gesprek met de stadsbesturen van Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge om er de haltes te verbeteren. Het wil aan Brussel-Noord bushokjes zetten voor zijn klanten. Twee jaar geleden trok FlixBus tijdelijk weg van dat treinstation omdat de chauffeurs klaagden over de onveiligheid.

De groene bussen houden halt in 18 Belgische steden. Zelfs kleinere steden als Kortrijk of Turnhout krijgen groene bussen over de vloer. FlixBus regelt enkel de marketing en de tickets. Lokale bedrijven, zoals Staf Cars uit Lommel, leveren de chauffeurs en baten de lijnen uit.

Eurolines

Ook buiten België groeit FlixBus als kool. Wereldwijd vervoerde Flixbus vorig jaar 62 miljoen reizigers, 37 procent meer dan in 2018. ‘In slechts zeven jaar tijd zijn we erin geslaagd de grootste busaanbieder ter wereld te worden met meer dan 400.000 dagelijkse verbindingen naar duizenden bestemmingen’, zegt CEO en medeoprichter André Schwämmlein.

In zeven jaar tijd zijn we erin geslaagd de grootste busaanbieder ter wereld te worden. André Schwämmlein CEO FlixBUS

FlixBus ontstond in 2013 als antwoord op de liberalisering van de busmarkt op lange afstand in Duitsland. De voorbije jaren slokte het bedrijf in recordtempo de volledige markt op. Het Britse MegaBus, het Franse OuiBus en het mythische Eurolines: allemaal vonden ze onderdak bij FlixBus.

De start-up zit niet stil. Het bedrijf is actief in 30 Europese landen en in de Verenigde Staten. De komende jaren staat uitbreiding naar Zuid-Amerika en Azië op het programma.

Trein

Bovendien wil FlixMobility, de koepel boven FlixBus, zich ook op de spoormarkt gooien. Nu FlixTrain al geruime tijd door Duitsland rijdt, wil het bedrijf vanaf dit jaar ook treinen in het buitenland laten rijden. Het Duitse bedrijf speelt daarmee in op de volgende fase van de liberalisering van het Europese spoor. Vanaf december krijgen privébedrijven de mogelijkheid om zonder subsidies reizigers te vervoeren in de lidstaten.