FlixBus breidt lijn Brussel-Amsterdam uit

Busmaatschappij FlixBus trekt haar frequentie tussen Brussel en Amsterdam fors op en manifesteert zich zo nog nadrukkelijker als concurrent van de Beneluxtrein, die recent tot 70 procent duurder werd.

FlixBus gaat tussen Brussel en Amsterdam dagelijks 26 keer een bus laten rijden, in plaats van de huidige frequentie van twaalf. De aanbieder van internationale busreizen tussen Europese steden kondigde dat woensdag aan bij de presentatie van zijn Nederlandse plannen.

Tussen Brussel en Amsterdam, naar eigen zeggen het succesvolste traject van alle Nederlandse, zal dagelijks 26 keer een bus gaan in plaats van de huidige frequentie van twaalf. Daarmee wordt de bus een nog grotere concurrent voor het spoor.

Bijna twee derde goedkoper

De FlixBus-ritten tussen Brussel en Amsterdam zijn doorgaans fors goedkoper, maar duren wel ruim een uur langer.

Wie komende zaterdagochtend vanuit Brussel een enkele rit naar Amsterdam wil, telt daar bij de NMBS 47 euro voor neer, voor een rit van 2 uur en 16 minuten. Bij Flixbus kost een gelijkaardige rit 17 euro, voor 3 uur en 35 minuten.

Een lastminute-weekendretour met de Beneluxtrein tussen Amsterdam en Brussel kost, sinds de recente prijsverhoging met 70 procent, ongeveer 95 euro. Bij Flixbus kan dat voor 34 euro, of bijna een derde van de prijs per trein.

De ambitieuze Duitse vervoerder breidt ook zijn ritten richting Parijs uit. In juni zal de Flixbus van Amsterdam naar Parijs elk uur gaan rijden. Dat kan zowel rechtstreeks als via Brussel. De rit Brussel-Parijs is een van de populairste van het hele FlixBus-netwerk.

Het busbedrijf spon eerder deze mand garen bij de stakingen het spoor in Frankrijk. Dat leverde 40 procent meer buspassagiers tussen Nederland en Frankrijk op dan een maand eerder.

Efteling en Schiphol

FlixBus rekent er op via Nederland dit jaar 3,5 miljoen passagiers te vervoeren. Vorig jaar waren dat er 2 miljoen. Zo zal hij deze zomer onder meer dagelijks gaan rijden op toeristische bestemmingen zoals de Efteling of Zandvoort. Verder wordt Schiphol vaker aangedaan. Reizigers uit onder meer Rotterdam, Eindhoven en Venlo krijgen tien keer per dag de mogelijkheid om met FlixBus naar de luchthaven te reizen.

In totaal worden vanaf donderdag driehonderd nieuwe verbindingen toegevoegd voor dertig van de bestaande Nederlandse FlixBus-haltes. Het bedrijf krijgt er ook nieuwe haltes bij, onder meer in Haarlem, Almere en Leeuwarden.

Belgische trajecten van start

Eerder maakte de Duitse busmaatschappij ook al bekend fors in België te willen uitbreiden. Het bedrijf hoopt dit jaar 2 miljoen klanten te vervoeren op zijn buslijnen die België doorkruisen, of 700.000 meer dan vorig jaar.

De groene bussen rijden al drie jaar in België. Tot nu toe werden enkel tickets verkocht voor internationale routes, bijvoorbeeld van Gent naar Parijs of Amsterdam, maar voortaan zijn er ook tickets voor binnenlandse trajecten op die internationale routes. Met goedkope tickets en gratis internet hoopt FlixBus kostenbewuste reizigers van de NMBS weg te lokken.

Vanaf donderdag kan worden gereisd op een twintigtal binnenlandse trajecten tussen grote steden: bijvoorbeeld Oostende-Brussel, Gent-Hasselt, Gent-Leuven of Brussel-Luik. De verbinding tussen Antwerpen en Brussel-Noord was al beschikbaar. De rit, die 50 minuten duurt en 4 euro kost, maakt deel uit van de lijn Amsterdam-Parijs en is razend populair.

FlixBus werd opgericht in 2013 bij de liberalisering van de busmarkt in Duitsland. Het ambitieuz bedrijf breidde snel uit naar het buitenland en exploiteert in Europa intussen 200.000 dagelijkse verbindingen naar 1.400 bestemmingen in 26 landen. Vorig jaar vervoerde FlixBus 40 miljoen passagiers in Europa.

Het bedrijf heeft zich ook op het treinverkeer in Duitsland gestort, tussen Hamburg en Keulen.