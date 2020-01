FlixBus profiteert in België van Franse treinstakingen

Het station van Brussel-Noord is een van de stopplaatsen van FlixBus in ons land.

Door de aanhoudende spoorstakingen in Frankrijk vervoerde het Duitse FlixBus de voorbije weken 40 procent meer reizigers tussen België en Frankrijk.

Al sinds 5 december staakt het Franse spoor tegen de pensioenplannen van de Franse president Emmanuel Macron. Eén transportbedrijf plukt daar de vruchten van: FlixBus. De Duitse maatschappij vervoerde de voorbije weken een pak meer mensen per bus tussen Frankrijk en België.

62 miljoen Passagiers FlixBus vervoerde vorig jaar 62 miljoen passagiers, 37 procent meer dan een jaar eerder.

‘Sinds 5 december zien we een toename van 40 procent van het aantal vervoerde passagiers tegenover een jaar eerder’, zegt Rosa Donat, de woordvoerster van FlixBus. ‘Dit is het gevolg van de groei van ons aanbod. Maar er was ook een extra vraag als gevolg van de staking. Vooral Parijs-Brussel, maar ook Rijsel-Brussel, Antwerpen-Parijs en Antwerpen-Rijsel draaiden heel goed.’

Eurolines

FlixBus, opgericht in 2013, vervoerde vorig jaar 62 miljoen passagiers naar 30 landen, 37 procent meer dan een jaar eerder. Frankrijk is, na Duitsland, de tweede belangrijkste markt voor het Münchense bedrijf. Het razendsnel groeiende FlixBus kocht vorig jaar nog zijn Franse evenknie Eurolines. Door toegevingen van de Franse regering hebben de treinstakingen in Frankrijk de voorbije dagen aan kracht ingeboet.

18 Stopplaatsen FlixBus telt 18 stopplaatsen in ons land.