FlixBus test ritten op zonne-energie

Milieuvriendelijke mobiliteit is hot. Dat ontgaat het Duitse bedrijf FlixMobility, van de groene FlixBussen die tegen lage prijzen Europa doorkruisen, niet. Er loopt een testproject met flinterdunne zonnematten van het Britse techbedrijf Trailar, die de accu van de bus moeten opladen. Bij gewone bussen gebeurt dat proces volledig op brandstof, maar nu wordt op één traject getest of dat ook lukt met zonne-energie. Als het een succes is, worden ook andere lijnen aangepakt.

Zomer

> 400.000 ritten per dag, naar 2.500 bestemmingen in 30 landen .

> In 2019 reden 62 miljoen passagiers mee met een FlixBus, van wie 3 miljoen in België .

> Biedt langeafstandsreizen tegen lage prijzen aan in Europa, en sinds 2018 in de VS .

> Moederbedrijf van FlixBus en FlixTrain , nam in maart 2019 de concurrent Eurolines over.

> Opgericht in 2011 in München.

De eerste resultaten wijzen op een besparing van 1,7 liter diesel per 100 km. De bus in kwestie rijdt twee keer per week zo'n 1.200 km heen en terug tussen Dortmund en Londen, via Eindhoven, Antwerpen en Brugge. Vanaf april worden de ritten frequenter. In de zomer moet de groene bus dagelijks uitrijden met zonne-energie.