FlixBus valt NMBS aan met tickets binnen België

Het Duitse busbedrijf FlixBus verkoopt voortaan ook tickets voor busritten tussen Belgische steden. Zo gaan de groene bussen de concurrentie aan met de NMBS.

FlixBus, het Duitse bedrijf dat busreizen aanbiedt tussen grote steden, waagt zich verder op de Belgische markt. ‘Drie jaar na haar start in België begint FlixBus met haar internationale bussen ook binnenlandse reizigers te vervoeren’, schreef het bedrijf gisteren in een uitnodiging voor een persconferentie dinsdag.

FlixBus blijkt zelfs al gestart met de verovering van de Belgische markt. Sinds enkele maanden kunnen klanten op de website bustickets binnen België kopen.

3,99 euro FlixBus Op de website van FlixBus zijn bustickets van Brussel naar Antwerpen te koop voor 3,99 euro.

Zo vertrekt ‘s ochtends om 10u een bus van Brussel-Noord naar Luik voor 5 euro. Elke ochtend en avond is er ook een busrit tussen Antwerpen en Brussel-Noord. De rit, die 50 minuten duurt en 4 euro kost, maakt deel uit van de lijn Amsterdam-Parijs. ‘Die as zit continu vol’, zegt Paul Cremers van Staf Cars, het busbedrijf dat heel wat ritten voor FlixBus in België uitvoert.

Minstens 30 km

FlixBus beklemtoont dat het enkel mikt op verbindingen tussen de grote steden in België. ‘De verbindingen ontstaan op onze internationale buslijnen’, zegt woordvoerster Rosa Donat aan De Tijd. ‘Er zullen geen aparte bussen enkel in België rijden. We zien ons als een aanvulling op het bestaande aanbod. Het gaat niet over afstanden onder de 30 kilometer. FlixBus blijft een langeafstandsvervoerder.’

Omdat de busmarkt in België, in tegenstelling tot in Frankrijk en Duitsland nog niet geliberaliseerd is, moest Flixbus de nodige cabotagevergunningen aanvragen om actief te worden binnen België. De Lijn bezit in Vlaanderen namelijk het monopolie op het lokale stads- en streekvervoer. ‘FlixBus biedt een ander soort vervoer. Onze bussen en trams stoppen elke 500 meter’, zegt de woordvoerder van De Lijn.

Aanval op spoor

De lancering van binnenlandse buslijnen is vooral een aanval op het spoor. Met goedkope tickets en gratis internet hoopt FlixBus kostenbewuste reizigers van de NMBS weglokken.

Maar het spoorbedrijf is niet onder de indruk van de nieuwe concurrent. ‘De NMBS heeft als doel een duurzaam en sneller alternatief voor de files op de weg aan te bieden’, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. ‘Ik weet niet of dat met FlixBus zal lukken want ze gebruiken ook die wegen.’

FlixTrain

FlixBus werd opgericht in 2013 bij de liberalisering van de busmarkt in Duitsland. Het bedrijf breidde snel uit naar het buitenland. Vorig jaar reisden 1,3 miljoen reizigers met FlixBus van en naar België, een stijging van 50 procent tegenover 2016. FlixBus wil binnenkort tussen Brussel en Amsterdam dagelijks minimaal vijfentwintig bussen laten rijden.

Het bedrijf exploiteert in Europa intussen 200.000 dagelijkse verbindingen naar 1.400 bestemmingen in 26 landen. Vorig jaar vervoerde FlixBus 40 miljoen passagiers in Europa.