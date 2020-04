FlixTrain bergt plannen voor verbinding Parijs-Brussel op

Het Duitse treinbedrijf FlixTrain zal nog niet meteen een bestemming in ons land aandoen.

Flixtrain, een zusterbedrijf van Flixbus, had in juni vorig jaar aangekondigd om vanaf begin 2021 een treinverbinding te willen opstarten tussen Parijs en Brussel. Bedoeling was om zeven keer per dag te sporen tussen Parijs-Noord en Brussel-Noord, met stops in Saint-Quentin, Bergen, Brussel-Zuid en Brussel-Centraal.

De verbinding naar Belgiƫ was een onderdeel van de plannen van FlixTrain om in het kader van de liberalisering actief te worden op de Franse spoormarkt met vijf verbindingen. Behalve de lijn naar Brussel, was er onder andere ook sprake van Parijs-Bordeaux en een nachttrein Parijs-Nice.

Te hoge vergoedingen