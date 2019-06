FlixTrain valt Thalys aan op lijn Brussel-Parijs

De Duitse privémaatschappij FlixTrain wil vanaf 1 januari 2021 zeven treinen per dag van Brussel naar Parijs laten rijden. Enkel met erg lage ticketprijzen heeft dat plan kans op slagen.

Wie goedkoop van Brussel naar Parijs wil reizen, krijgt binnenkort een nieuw alternatief. FlixTrain, de treintak van de populaire Duitse vervoerreus FlixBus, wil vanaf 2021 een lijn uitbaten tussen de beide hoofdsteden. Dat blijkt uit een aanvraag die het bedrijf bij de Franse spoorregulator Arafer heeft ingediend.

Waar wil FlixTrain sporen?

FlixTrain wil zijn felgroene treinen vanuit Parijs naar vijf bestemmingen laten rijden: Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux en Brussel. Volgens het aanvraagdocument moet de trein tussen Paris-Nord en Brussel-Noord zeven keer per dag in elke richting rijden. Parijs-Saint-Quentin, de enige stop in Frankrijk en halfweg het traject, zou een uur en een kwartier duren. Over het Belgische deel geeft de aanvraag geen informatie. Wellicht zal de trein België via Valenciennes en Bergen binnenrijden.

Wanneer wil FlixTrain starten?

FlixTrain hoopt op 1 januari 2021 de lijn naar Brussel op te starten. In december 2020 gaat de volgende stap van de liberalisering van het Europese spoorvervoer in. Vanaf dan moeten privébedrijven de mogelijkheid krijgen om zonder subsidies reizigers te vervoeren in de lidstaten. Pas tegen 2023 moeten de nationale regeringen via een openbare aanbesteding het contract toewijzen om treinen te laten rijden mét subsidies. Al mag de regering de ‘opdracht van openbare dienst’ nog één keer voor tien jaar toekennen aan de historische operator, de NMBS dus.

Hoeveel zal een ticket kosten?

Dat is onduidelijk. FlixBus wil geen hogesnelheidstreinen inleggen, maar mikt op een aanbod vergelijkbaar met intercitytreinen, met lagere prijzen. ‘Op basis van onze data weten we dat er een grote vraag is naar een goedkoper aanbod op deze lijnen’, zei de topman van FlixBus Frankrijk gisteren. ‘Bij ons heb je minder comfort, is er één standaardklasse, maar betaal je minder’, zei CEO André Schwämmlein voor enkele weken in De Tijd.

FlixTrain moet met erg lage tarieven komen als het klanten wil verleiden. De concurrentie op de lijn Brussel-Parijs is enorm. Reizigers kunnen kiezen uit 69 verbindingen met de trein, de bus, de deelauto of het vliegtuig. De prijzige hogesnelheidstrein Thalys rijdt 23 keer per dag naar Parijs. Met de lagekostentrein IZY heeft Thalys het antwoord op FlixTrain al klaarliggen. Een rit met IZY, die dubbel zo lang onderweg is, kost maar 19 euro, of 15 euro voor wie tevreden is met een klapstoeltje. Talrijke busmaatschappijen bieden tickets vanaf 5 euro aan. Het gaat niet alleen om FlixBus en het recent door de Duitsers overgenomen Eurolines, maar ook om de bussen van de Franse carpoolreus BlaBlaCar.

Heeft het plan kans op slagen?

FlixTrain heeft in Duitsland, waar het al drie spoorlijnen uitbaat, veel treinervaring opgedaan. Maar het moet in Frankrijk én in België nog een administratieve molen doorlopen. De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen moet elke trein homologeren die in België wil rijden. Essentieel is dat de locomotieven over het peperdure veiligheidssysteem ETCS beschikken. De FOD Mobiliteit kon gisteren niet zeggen of FlixTrain in België al een aanvraag heeft ingediend.

Bovendien moet FlixTrain al in april 2020 de rijpaden aanvragen om in België te kunnen rijden. Spooroperatoren kunnen elk jaar in april nieuwe capaciteit op het spoornet aanvragen. De capaciteit die na de toekenning in de zomer overblijft, wordt verdeeld volgens het principe ‘first come, first served’.

Is de NMBS enthousiast?