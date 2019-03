Flixbus koopt Eurolines

Het Duitse Flixbus start exclusieve onderhandelingen met Transdev Group om Eurolines over te nemen.

In een persbericht meldt het Duitse busbedrijf Flixbus dat het exclusieve onderhandelingen start met de Franse Transdev Group om de langeafstandsbusdienst Eurolines over te nemen. Flixbus meldt dat de ondernemingsraad nog geraadpleegd wordt voordat het project de laatste fase ingaat. Beide partijen zullen hun werknemers over de voorgenomen acquisitie raadplegen.

Momenteel heeft Eurolines operationele bedrijven in Frankrijk, Nederland, België, Tsjechië en Spanje, met een busnetwerk dat zich uitspreidt over 25 landen. In Frankrijk opereert Eurolines ook onder het Isilines-merk.

'Deze aankoop zou onze positie als marktleider in Frankrijk versterken en zou, door de integratie van de netwerken van Eurolines en Isilines, ons Europees bereik nog vergroten', zegt Jochen Engert, oprichter en CEO van Flixbus, in een perscommuniqué. 'We streven ernaar de eerste keuze te zijn voor reizigers overal in Europa.'

Strategische planning

Thierry Mallet, de CEO van Transdev Group, laat verstaan dat de verkoop van Eurolines aansluit bij Transdevs strategische planning. 'Dat zou het voor ons mogelijk maken om onze middelen te richten op het hart van ons bedrijf, openbaar vervoer en B2B-transportdiensten.'