Flixbus neemt Amerikaans busbedrijf Greyhound over

Greyhound is de grootste aanbieder van busreizen op lange afstand in Noord-Amerika, goed voor 2.400 bestemmingen. Flixbus is sinds 2018 ook actief op de Amerikaanse markt, maar met slechts 195 bestemmingen is het een paar maten kleiner dan zijn Amerikaanse concurrent. Flixbus is in de VS het nummer drie na Greyhound en Megabus. In Europa is Flixbus al jaren met ruime voorsprong marktleider voor langeafstandsbusreizen. Voorlopig blijven de twee bedrijven naast elkaar werken en wordt de merknaam Greyhound behouden.