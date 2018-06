Frankrijk dreigt met boete voor valse jobbeloftes

Parijs wil het Amerikaanse conglomeraat General Electric doen betalen als dat zijn belofte niet nakomt om 1.000 jobs te scheppen in Frankrijk.

General Electric (GE) had aangekondigd dat het voor duizend nieuwe banen zou zorgen toen het in 2015 de energietak van de Franse groep Alstom overnam. Maar bijna drie jaar na die overname staat de teller nog maar op 323 en de kans dat cijfer nog sterk zal oplopen is klein. John Flannery, de topman van General Electric, liet afgelopen week nog aan de Franse minister van Economie Bruno Le Maire verstaan dat de oorspronkelijke doelstelling niet haalbaar door de moeilijke marktomstandigheden waar Alstom onder gebukt gaan.